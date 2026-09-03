El Bajo Nalón aplaude la millonaria inversión en el castillo de San Martín: "Si favorece a la economía de la zona, es una gran operación"

“Me encantaría que se pudiese visitar. Es una zona por donde pasa mucha gente”. María José García, una de las impulsoras de la candidatura a Pueblo Ejemplar de El Castillo, en Soto del Barco, espera que el gran emblema del pueblo, el castillo de San Martín, tenga sus puertas abiertas ahora que llega una nueva propiedad. Como reveló en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA, un empresario de origen latinoamericano se ha hecho con el histórico inmueble por diez millones de euros, según fuentes cercanas a la operación. Por el momento no ha trascendido el uso que hará de la fortaleza, aunque hay rumores de que se va a utilizar para la organización de eventos. “No soy consciente de nadie que haya pasado por allí y no se haya hecho una foto. Lo veo todos los días”, asegura García, que destaca la importancia del enclave como parte del Camino de Santiago. Además, son muchos los matrimonios de la zona que hicieron sus fotos de boda en el propio castillo. “Si va a favorecer la economía del concejo, me parece una gran operación”, subraya.

El Castillo espera poder visitar la fortaleza

A nivel político, los ayuntamientos que forman la desembocadura del Nalón prefieren la prudencia a la hora de analizar esta compra. En el Ayuntamiento de Soto del Barco aún no tienen ningún documento que atestigue el la transacción, por lo que, por el momento, prefieren guardar silencio, al igual que en Muros de Nalón. David García, alcalde de Pravia, destaca que “el Bajo Nalón tiene muchas posibilidades y por eso es entendible que inversores y particulares pongan sus ojos en nuestra zona”. “Siempre es una buena noticia ser un punto de referencia en este sentido”, señala.

En el sector hostelero tampoco tienen una opinión forjada al respecto, ya que por el momento se desconoce con seguridad si el nuevo dueño del castillo utilizará la fortaleza con fines hoteleros, para eventos o si, por el contrario, harña un uso privado. Eso sí, destacan la importancia de que la zona sea capaz de "atraer inversiones importantes".

Prudencia política y expectación en la zona

El castillo de San Martín se encuentra en un enclave privilegiado, en la margen derecha de la ría del Nalón, a escasos kilómetros de la desembocadura, con unas vistas excepcionales sobre el estuario, e incluso dispone de embarcadero propio en la ría. El conjunto —originario del siglo XI y que ha sufrido a lo largo de la historia varias reformas, la última de más calado en la década de los 90 del siglo pasado— ha estado desde hace más de un siglo en mano de la familia Fierro, una de las grandes fortunas empresariales de España, cuyo imperio económico nació en buena medida al calor de la actividad del puerto de San Esteban, en Muros de Nalón.

Los Fierro comenzaron vinculados al comercio y transporte del carbón y, posteriormente, extendieron sus negocios a sectores como la minería, la industria, la navegación y la banca. Fue Ildefonso González-Fierro Ordóñez quien adquirió la fortaleza para la familia en 1919. Uno de sus seis hijos, Ignacio, fue quien más disfrutó de esta singular residencia, que ha sido siempre usada con fines privados. De hecho, desde el fallecimiento de Ignacio Fierro, en 2002, ha estado prácticamente cerrada, abierta solo de forma ocasional para estancias familiares.

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Una operación cerrada con sigilo

La operación se ha llevado a cabo con el máximo sigilo y quedó desbloqueada en las últimas semanas. En los últimos días, varias personas están procediendo a recoger las pertenencias de los antiguos propietarios, según cuentan en El Castillo. Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, el comprador habría adquirido, además, otra propiedad en Mallorca de los Fierro valorada en unos 50 millones de euros. En la zona se habla de que el castillo podría tener usos comerciales en el futuro de la mano de la nueva propiedad, si bien poco o nada ha trascendido de la millonaria operación, que afecta a una de las construcciones más singulares de Soto del Barco y a la que los vecinos del pueblo siempre han estado muy vinculados.