Las obras de La Goleta anulan durante dos meses y medio la parada del San Félix de la línea 1 del bus de línea

Las obras que se ejecutan desde julio en la calle La Goleta, en Avilés, darán un paso adelante el próximo jueves y obligarán a reorganizar el tráfico en uno de los principales accesos a la ciudad: la avenida de Los Telares. Allí quedará completamente cortado el carril en sentido hacia el centro entre La Goleta y la travesía de la Industria, un tramo de unos pocos cientos de metros. Esta nueva fase de los trabajos tiene un plazo estimado de dos meses y medio.

El corte tendrá también consecuencias para el transporte público. En concreto, afectará a la línea L1 de la Compañía del Tranvía Eléctrico: mientras duren las obras dejará de prestar servicio en la parada del hotel San Félix. Los autobuses tendrán que modificar temporalmente su recorrido para salvar el tramo cerrado.

Las restricciones se completarán con cambios en La Goleta, que pasará a ser de sentido único entre la avenida de Lugo y la travesía de la Iglesia, en dirección a Pruneda. Además, la avenida de Los Telares quedará reducida a un solo carril en sentido Castrillón entre Pruneda y la travesía de la Industria.

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Será a partir de este punto donde los autobuses de la L1 podrán recuperar su itinerario habitual y volver a efectuar parada en la Estación.