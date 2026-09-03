Paco Sánchez, la figura clave en el nacimiento del Antroxu de Avilés, se despide

Los territorios nuevos tienen leyendas que certifican su nacimiento porque existe una necesidad imperiosa en creer que los pasos que se están dando guardan un orden determinado. En los cuentos estudiados por Vladimir Propp, que es un formalista ruso, la acción suele ponerse en marcha cuando aparece una carencia. Más o menos pasó eso a comienzos de los ochenta, cuando el nacimiento del Antroxu de Avilés, la obra magna de Paco Sánchez, el antiguo letrado del Ayuntamiento de Avilés, que hizo mutis por el foro este martes de noche y que este mediodía en el tanatorio -a las 14.00 horas- está previsto que se despida para siempre de familia -eran siete en casa-, de amigos -tenía muchos- y de clientes -incontables-. Llevó pleitos, dijo en una entrevista con este periódico, quizá porque, precisamente, ese foro en realidad era un escenario con todas sus tablas.

Lo de la leyenda fundacional viene por dónde se dice que nació el nuevo Carnaval de Avilés. Unos hablan de una gran asamblea en el Yumay —allí estuvo Chema Martínez, el actual organista de Sabugo, y lo cuenta hoy en estas mismas páginas— y otros, en cambio, sitúan el primer escenario en el Entrecalles. El Entrecalles, así, con este nombre, ya no existe, pero el espacio no se ha disuelto en moléculas: es hoy la sidrería Nogal, en la calle San Francisco.

En los cuentos de Propp, una carencia desencadena la acción. Paco Sánchez detectó pronto la de Avilés. "Nos llamó a Mario Menéndez y a mí. Estábamos en el Entrecalles. Nos dijo que había tenido una idea", recuerda Fran Vaquero, el director de fotografía de "El vivo retrato", el primer largometraje asturiano tras la muerte de Franco. "Allí estuvimos todos", cuenta Zaida González, que se había formado como actriz en el grupo "Arcos" a comienzos de los setenta.

"Paco nos ayudó mucho, sobre todo, con 'La cigüeña bondadosa', el cortometraje que vino antes de 'El vivo retrato'", añade Vaquero. Allí hacía de Arzobispo. "Él decía que de mayor quería ser obispo: no cura, obispo", bromea Agustín Sánchez, uno de los hermanos del abogado. Está en el velatorio, con todos los demás, y solo sale la sonrisa como señal de identidad de un letrado que lo fue del Ayuntamiento —hasta que se jubiló— y, antes de todo, laboralista. Y de Comisiones Obreras.

De natural "animador" —así lo nombra González—, se estrenó como teatrero en "Cátaro", un grupo de teatro experimental —era lo que se llevaba en aquellos últimos años del Antiguo Régimen—: obras de autoría grupal, poderosos análisis anticapitalistas… "Escribió una que se llamaba 'Zacarix'. Yo salía en ella y ni él, ni yo, ni nadie la entendía", recalca César Sánchez, rendido a la evidencia. En unos días entra a ensayar "Crematorio", la versión dramática de la novela del pelotazo mediterráneo de Rafael Chirbes.

Los de "Cátaro", unos cogieron las maletas y, coincidiendo con el cierre del teatro Palacio Valdés, marcharon a Madrid en busca de los focos y las candilejas; otros cambiaron el teatro y la juventud por el desparpajo carnavalero: Mario y Juan Menéndez, César y Paco Sánchez, Manolo Martín, Carlos Merediz, Pepe Jiménez, Milagros Azcárate, Lolina García, Alberto González, Urbano Manzaneda y Bruno Mencía.

Y en 1980 comenzaron los disfraces, los locales antroxaos… «Se inventó la 'Asturchancha': la policía de pasárselo bien», cuenta el artista Favila, otro de aquellos que participaron en la fundación del Carnaval avilesino. Fue en el Entrecalles, sostiene él, donde comenzó todo. Allí donde Paco Sánchez fue, por primera vez, Maestre de la Gran Orden del Antroxu y donde, desde ahora, lo será para siempre. Propp mediante.