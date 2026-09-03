"Parabellum" y "Envidia Kotxina", cabezas de cartel de la XV edición de La Carriona Rock

El parque del barrio avilesino de La Carriona se prepara para volver a temblar a golpe de punk y rock. El próximo 12 de septiembre, a las 20.30 horas, este rincón de Avilés acogerá la XV edición del festival La Carriona Rock, una cita plenamente asentada que cumple tres lustros marcando el ritmo alternativo en la comarca, manteniéndose fiel a su espíritu de barrio y sin ceder espacio a la moda de los grupos tributo. La cita reunirá a cinco bandas de punk y de rock o de ambos estilos entre las que destacan dos grupos emblemáticos de la escena de los años noventa como los vascos "Parabellum", que se estrenan en La Carriona, y los madrileños "Envidia Kotxina", que ya formaron parte del cartel hace una década.

La organización ha encajado los inevitables reajustes de última hora en el cartel sin perder un ápice de fuerza. Como señala Fran Mora, portavoz vecinal y promotor de este asentado festival: "Llevamos quince años haciendo temblar el barrio y recordando a todas las personas que no están y que siempre han aportado a este festival". Ese sentimiento de comunidad e identidad colectiva sigue siendo el motor de una cita que año tras año transforma la vida cotidiana del parque durante las fiestas del barrio.

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Los murcianos "The Nadies" se sumarán a esta fiesta, en la que también participaron en la edición de 2023 y con su punk pegadizo llegarán a La Carriona para presentar su último trabajo "Autómatas". Los que sí son nuevos en este certamen son los "Txapajo", que son de Baracaldo y harán gala en La Carriona de su "rock txatarrero". Un potente abanico de guitarras y decibelios listo para reafirmar, un año más, el compromiso festivo de La Carriona. Y como siempre, los asturianos estarán representados por un grupo de casa, una banda del barrio que lleva por nombre "Sartenazo cerebral" y que ya ha actuado en otras seis ocasiones en el festival. El concierto servirá para dar a conocer en casa el contenido de su nuevo disco "...Y Una Mierda", que es el sexto de su carrera de catorce años en la carretera.