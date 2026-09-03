El PP de Gozón alerta del impacto de los nuevos proyectos en Cabo Peñas y exige explicaciones sobre su futuro

El futuro de Cabo Peñas vuelve a situarse en el centro del debate político en Gozón. El PP de Gozón mostró su preocupación por las diferentes actuaciones previstas en este espacio protegido y reclama más transparencia e información pública sobre sus características, su impacto y los beneficios que supondrán para el concejo. Los populares vinculan este clima de inquietud con las pintadas aparecidas recientemente en las carreteras de acceso a Cabo Peñas.

Uno de los proyectos que centra sus críticas es la rehabilitación del antiguo bar Cuatro Vientos para convertirlo en un nuevo establecimiento. El PP de Gozón señala las dimensiones de la construcción proyectada, su integración en el acantilado y el empleo de hormigón armado, y plantea dudas sobre los criterios que han permitido autorizar la intervención en un espacio sometido a diferentes figuras de protección.

Los populares también ponen el foco en el aparcamiento disuasorio de Cabo Peñas, previsto para unas 160 plazas. Aunque la infraestructura fue planteada para ordenar el tráfico y reducir la presión de vehículos, el partido considera que su capacidad puede resultar insuficiente durante los momentos de mayor afluencia y reclama que se aclaren sus futuros usos, entre ellos la posibilidad de acceso de caravanas o vehículos con remolque.

A estas dudas se suma la situación del Faro de Cabo Peñas, actualmente cerrado al público y cuya gestión ya no depende del Ayuntamiento de Gozón. El PP se pregunta a qué usuarios dará servicio principalmente el nuevo estacionamiento y apunta como posibles beneficiarios al futuro negocio del antiguo Cuatro Vientos y al establecimiento del Semáforo de Peñas, recientemente adjudicado por el Consistorio. La formación recuerda además que años atrás se llegó a plantear un proyecto hotelero de lujo en las inmediaciones del faro.

Noticias relacionadas

Ante este escenario, el PP de Gozón exige conocer el impacto económico, social y medioambiental de los proyectos de Cabo Peñas y qué retorno tendrán para el municipio más allá de los posibles ingresos procedentes del estacionamiento regulado. La formación reclama a las administraciones implicadas que hagan públicos los detalles de los planes previstos y ofrezcan garantías sobre la conservación del patrimonio natural de Cabo Peñas.