TapAvilés encara su 21ª edición con 26 establecimientos y el reto de servir unas 12.000 tapas en una semana

Doce mil tapas en siete días. Ese es el reto con el que Avilés volverá a convertir su hostelería en uno de los grandes reclamos de la ciudad. La vinoteca El Pañol acogió este jueves la presentación de la 21ª edición de TapAvilés, que reunirá a 26 establecimientos entre el 7 y el 13 de septiembre. "Hay que buscar motivos para venir a Avilés, y este es uno más", resumió la alcaldesa, Mariví Monteserín. La organización prevé despachar unas 12.000 tapas, con precios fijados por cada negocio. "Esto ya tiene más de veinte años, ya es una vida", celebró la regidora.

La creatividad volverá a ser uno de los grandes atractivos de TapAvilés 2026. Entre las propuestas ya definidas figuran un pan de cristal al horno con higos, foie y jamón ibérico, un milhojas con boloñesa de ternera y toques dulces de glaseado o un buñuelo fluido relleno de carrillera guisada y setas. Otros locales todavía estudian qué elaboración presentar. El público elegirá nuevamente la Tapa Reina y se han editado 8.000 gastromapas para recorrer los establecimientos.

Quienes consigan cuatro sellos podrán optar a estancias y visitas en bodegas de Galicia, Castilla y León y La Rioja, noches de hotel y otros regalos. También se sortearán cheques de 50 euros para comprar en el comercio local, además de un premio de Coca-Cola vinculado al hashtag #semanadelatapa2026. "Desde UCAYC creemos que nuestro tejido empresarial tiene que ir de la mano", explicó David Franqueira, representante del sector hostelero en la entidad.

Franqueira defendió que la Semana de la Tapa va ya mucho más allá de decidir un ganador. "Nos da una oportunidad de probar y conocer otros locales que normalmente no visitamos", afirmó antes de animar a vecinos y turistas "a probar muchas tapas y a llenar las calles". La organización calcula un retorno directo de unos 75.000 euros, aunque estima que el impacto económico y promocional real es mayor. Los premios se conocerán el 30 de septiembre.

Monteserín incidió también en el valor turístico de la iniciativa. "No queremos turistear por turistear", señaló, al tiempo que agradeció el esfuerzo de los 26 establecimientos participantes. La alcaldesa reivindicó además la colaboración público-privada como una herramienta para hacer de Avilés una ciudad "cada vez más atractiva" y con mayor capacidad para atraer visitantes.

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La ausencia de IU, en plena tensión con el PSOE

La presentación dejó también la ausencia de Izquierda Unida en un momento delicado para el gobierno municipal. Junto a Monteserín estuvo el concejal socialista Noé Vega; por el PP acudió Estefanía Rodríguez y David García representó a Podemos. También asistieron el presidente de UCAYC, Emilio Vidal, y la cronista oficial de Avilés, Pepa Sanz. No acudió ninguno de los dos concejales de IU, pese a que se esperaba su presencia, en plena tensión entre los dos socios del gobierno avilesino.