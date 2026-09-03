Un tsunami político tras la crisis del agua de Avilés: PSOE e IU se plantean romper mutuamente

La reclamación judicial de 15,3 millones de euros por un supuesto incumplimiento del contrato planteada por Asturagua-Veolia al Ayuntamiento ha generado un tsunami político en Avilés. La dimisión este martes de Agustín Medina, portavoz municipal de IU, como integrante del consejo de Administración de Aguas de Avilés, sociedad mixta que gestiona el ciclo integral del agua, cargando tintas contra el PSOE, ha ocasionado una tormenta de reacciones en plena línea de salida de la campaña electoral. La situación entre los dos partidos del gobierno es tan tensa que amenaza con romperse por ambas partes. Como anunciaron el mes pasdo, IU decidirá en cuestión de días si se va del gobierno, aunque los socialistas podrían adelantarse y acabar expulsándoles del ejecutivo local.

La dimisión de Medina, que en Aguas de Avilés será relevado por una persona que designe el PSOE, evidencia el creciente distanciamiento entre los socialistas e IU, después de meses de desencuentros en torno al cumplimiento del pacto de gobierno y de advertencias de la coalición de izquierdas sobre la posibilidad de someter a sus bases la continuidad en el gobierno local. Este miércoles desde IU mantuvieron su postura y avanzaron que la agrupación ya está debatiendo, a nivel interno, la continuidad en el Gobierno. Habrá asamblea en cuestión de días y antes, en todo caso, del Pleno ordinario de septiembre.

La gota que llenó el vaso de Agustín Medina fue la negociación de los socialistas con el socio privado sin contar, según el portavoz de IU, con su formación. "No podemos seguir legitimando con nuestra presencia, ni un día más, un órgano que otros han dejado vacío de contenido", sostuvo el concejal, que el pasado agosto insistió en sesión plenaria en la posición de IU favorable a que el agua sea gestionada como “servicio público de interés general”.

La respuesta del PSOE a la salida de Medina no se hizo esperar. El mismo martes el portavoz municipal y secretario general socialsita en Avilés, Manuel Campa, cargó contra sus todavía socios: "IU renuncia con esta decisión a gobernar en Avilés y, por lo tanto, su papel en este gobierno es irrelevante". Como es lógico, la decisión de la coalición no ha gustado en las filas socialistas, desde donde no se descarta tomar la iniciativa y expulsar del gobierno local a los dos ediles de IU ante su más que previsible salida. Un dejar antes de que te dejen.

Desde Podemos, parte de Cambia Avilés en la oposición, aseguraron desconocer el por qué de la salida de Medina de Aguas de Avilés: “Ellos sabrán las cosas que tienen, que hasta nosotros no han trascendido”, dijo el portavoz de la formación morada, David García, que en el Pleno extraordinario de agosto, dedicado a la crisis del agua, exigió transparencia al PSOE, que avanzó negociaciones a puerta cerrada con la empresa del agua.

Preguntado por un posible acercamiento entre Podemos e IU, parte de Cambia Avilés en el gobierno, García no quiso mojarse: “Nosotros vamos a abrir un proceso de Primarias. Una vez que finalice ese proceso -comenzará previsiblemente la semana que entra- ya se abrirá el debate que se tenga que abrir”, subrayó. IU y Podemos, bajo el paraguas de Cambia, rompieron relaciones en febrero del año pasado después de que la alcaldesa, la socialista Mariví Monteserín, retirase las competencias de Festejos y Licencias Urbanísticas a Sara Retuerto y las de Deportes y Normalización Lingüística a David García. Juan José Fernández, coordinador de IU en Avilés, dijo este miércoles en alusión a la confluencia de izquierdas: “Mientras no se aclare nuestro futuro político no procede hablar con Podemos”.

Esther Llamazares, portavoz del Partido Popular (PP) en la ciudad, hizo también su lectura de la salida de Medina del consejo de Administración de Aguas de Avilés. Su resumen: “Pantomima que solo dejar ver una imagen lamentable de un gobierno que nunca ha estado a la altura de esta ciudad”. “Es la enésima vez que PSOE e IU escenifican una ruptura en los últimos meses, se reprochan mutuamente lo que han hecho juntos durante años y pretenden que los avilesinos asistan como espectadores a sus disputas internas. Es una puesta en escena que todos conocíamos desde el principio, no coge a nadie por sorpresa”, dijo, y agregó la popular: “Lo que no han elegido bien ha sido el punto de desencuentro, porque en la gestión del agua ninguno de los dos puede esconderse detrás del otro”.

Como ya hizo en el Pleno extraordinario de agosto, Llamazares se cuestionó la labor de Medina en el órgano de gestión de la empresa: “Antes de anunciar dimisiones en el tiempo de descuento, lo que tiene que explicar (Agustín Medina, de IU) es qué ha hecho allí durante estos años, qué información conocía, qué decisiones defendió y qué medidas propuso. Si no estaban de acuerdo con el modelo o con la gestión, han tenido tres años para cambiarla, denunciarla o exigir otra actuación”.

No menos contundente se mostró Arancha Martínez Riola, portavoz de Vox en Avilés: «El gobierno de Avilés se cae a pedazos: sus propios socios lo abandonan uno tras otro». Hizo alusión a la ya mencionada salida de Podemos en febrero de 2025: “Ahora es Izquierda Unida quien sale del Consejo de Administración de Aguas de Avilés, y el PSOE responde dando por hecho el divorcio”.

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Para Vox, lo de estos días no es más que una ruptura encubierta por ambas partes: “La extrema izquierda se aferra al sillón con el único objetivo de seguir en él, aunque el proyecto de gobierno ya no le represente ni la enésima parte. No es lealtad, es apego al cargo. Y eso, lo pagan los avilesinos», recalcó. Vox recordó además que la comisión especial de seguimiento del contrato del agua, impulsada a iniciativa del PP, tampoco ha servido para nada: desde su constitución, el gobierno no ha vuelto a convocarla ni a informar de ningún avance. Riola exigió que la negociación con Veolia “salga del despacho a puerta cerrada y pase por el Pleno”.