Últimas entradas para Dani Fernández en Avilés: la reventa se mueve ya en torno a los 50 euros

El concierto de Dani Fernández en Avilés entra en su recta final con apenas localidades disponibles en los canales oficiales y con la reventa empezando a ganar movimiento en redes sociales y páginas especializadas de compraventa de entradas. El artista actuará el sábado 12 de septiembre, a las 21.00 horas, en el Pabellón de Exposiciones de La Magdalena. La planta 1 ya está agotada y todavía quedan localidades para la zona de pista.

En paralelo, cada vez son más los particulares que buscan comprador para sus entradas. Los precios de la reventa se mantienen, por el momento, alrededor de los 50 euros, sin grandes incrementos respecto al coste original. Hay anuncios tanto de localidades individuales como de parejas y, en muchos casos, los propios vendedores explican que simplemente pretenden recuperar el dinero desembolsado ante la imposibilidad de acudir finalmente al concierto.

Buena parte de este movimiento tiene su origen en el cambio de fecha de la actuación. Dani Fernández debía actuar inicialmente en La Magdalena el 9 de mayo, pero el concierto tuvo que aplazarse después de que el cantante sufriera una lesión en el hombro durante una actuación en Valencia. El accidente obligó a detener temporalmente su gira y a trasladar la cita avilesina al 12 de septiembre, manteniéndose válidas las localidades adquiridas para la primera fecha.

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El salto de mayo a septiembre ha provocado que algunos compradores no puedan asistir ahora y estén poniendo sus entradas nuevamente en circulación. Mientras tanto, quienes todavía quieran acudir disponen de las últimas localidades oficiales en pista, con la previsión de que La Magdalena registre una elevada asistencia en una de las citas musicales destacadas de este tramo final del verano en Avilés.