El último whisky de Paco Sánchez: emotiva despedida en Avilés al letrado que "dejó huella" y ayudó a inventar el Antroxu

Empezó Agustín, que es, de los Sánchez, el hermano médico y, durante cuatro años, el hermano concejal con cinco mil y pico votos en las urnas. Fue en la despedida de Paco Sánchez, el antiguo letrado del Ayuntamiento de Avilés, el farandulero de más de medio siglo, el tipo que llevó la idea del Antroxu de las musas al teatro y consiguió que "la ciudad se hiciera más divertida", resumió la exalcaldesa de Avilés Pilar Varela, que este jueves participó en la fiesta de homenaje al abogado, al teatrero, al sindicalista y "luchador en la época más oscura", subrayó otra vez el hermano médico. Y así, con esas palabras, se acordó de aquella temporada en las cárceles franquistas. "Su capacidad de perdón era absoluta: llegó a tomar café con ellos", señaló el maestro de ceremonias.

Esta gravedad del principio empezó a flotar muy pronto: "Paco se sentaría ahí, pediría un whisky y no tendría ninguna prisa en levantarse". Y cuando Agustín Sánchez dijo "ahí", lo hizo señalando el hueco que estaba ocupando el féretro en la sala multiconfesional del tanatorio de Avilés. Francisco Sánchez Hernández recibió jueves un homenaje tierno, divertido y emotivo, en el que participaron quienes más quisieron al exletrado municipal, al "animador" social, al hombre de tantas ceremonias transformadas en tradición.

Estuvo su familia, sus excompañeros en el Ayuntamiento, abogados y otros trabajadores del foro avilesino, su amor más antiguo. Y hasta Isabel Oliver, la del Café de Joey: "Después de cerrar iba un whisky y después otro. Y todos se quedaban a escucharlos". Se refería al mismo Sánchez, pero también a Nacho Martínez y a su mujer, Fica Escudero. "A ver, Paco, que mañana nos levantamos pronto", pero iban más y más pinchos. "Una noche se me acabaron las ideas y me puse a freír sardinas… Eran las tantas… 'Pon otra, Isabel, que me quieren contar no sé qué"", contó la antigua hostelera —ella y el Joey [Gutiérrez] del luminoso ya se han jubilado—.

Paco Sánchez, en una de sus "Vita brevis" —su balcón semanal en las páginas de LA NUEVA ESPAÑA, que siempre fue su periódico—, escribió precisamente sobre aquel bar: "A cualquier hora se citaban allí gentes de lo más diverso, para todo tipo de negocios o de ocios y, también a cualquier hora, se podía llenar el estómago, que la cocina perpetua de Isabel nunca cerraba. Y de ahí salía parte de la peculiaridad del establecimiento, en una forma de muestra comestible y que eran sus inigualables hamburguesas y sus golosos panqueques o tortitas americanas".

Entre Agustín Sánchez e Isabel Oliver tomó la palabra Pepe Sánchez, el hermano poeta: leyó un poema que salió de las últimas horas de poco sueño. Y, justo después, habló el abogado Pedro Martín: "Yo trabajé con él en varias etapas de nuestra vida", aclaró. Luego resumió aquel tiempo con unos pocos adjetivos: "Tuve la oportunidad de conocer a una persona cercana, íntegra, legal, una persona de las que dejan huella".

Y luego habló Ángel España, su amor más antiguo. "Paco, no me despido de ti: siempre estarás en mi corazón", apuntó invocando al muerto homenajeado. Y después, volviendo a la sala, recordó: "Salí de la nada, me quiso, me amó y fue mi gran compromiso". Ya con los ojos puestos en el resto de la familia, contó que la madre de todos ellos lo había tratado "como si fuera un hijo" y los hermanos, "como si fuera uno más". Confesó una emoción que supo trasladar al público mientras se iban dibujando los trazos del hombre que se había ido dejando huellas tan profundas a su alrededor. "Hasta que me muera vas a estar conmigo", destacó.

Y justo ahí ya nadie habló más. "Se acabó el whisky", resumió Agustín Sánchez, maestro de ceremonias.

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