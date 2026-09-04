Avilés arropa a Juan Francisco Fernández en su reivindicativo Camino de Santiago en silla de ruedas

Una veintena de avilesinos ha acudido este viernes a la campa de la iglesia de los Padres, San Antonio de Padua, para dar ánimos a Juan Francisco Fernández Palizas que inició su particular Camino de Santiago en silla de ruedas. El protagonista de esta gesta se emocionó al recibir el apoyo de amigos, familia y vecinos que le despidieron con un fuerte aplauso para acompañarle los primeros metros de su ruta reivindicativa en pro de la eliminación de barreras y por la memoria de su amigo José Luis Menéndez.