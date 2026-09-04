Avilés arropa a Juan Francisco Fernández en su reivindicativo Camino de Santiago en silla de ruedas
El inicio de la ruta reivindicativa recibe el aplauso de una veintena de avilesinos que le acompañaron en la iglesia de los Padres
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I. G.
Avilés
Una veintena de avilesinos ha acudido este viernes a la campa de la iglesia de los Padres, San Antonio de Padua, para dar ánimos a Juan Francisco Fernández Palizas que inició su particular Camino de Santiago en silla de ruedas. El protagonista de esta gesta se emocionó al recibir el apoyo de amigos, familia y vecinos que le despidieron con un fuerte aplauso para acompañarle los primeros metros de su ruta reivindicativa en pro de la eliminación de barreras y por la memoria de su amigo José Luis Menéndez.
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