Avilés impulsa una campaña de firmas para nombrar el paseo del parque del Muelle en honor a Pablo González Castañón

Distintas asociaciones, entidades vecinales, colectivos sociales y amigos de Avilés han puesto en marcha una campaña de recogida de firmas con el objetivo de respaldar la propuesta formal para que se otorgue el nombre de Pablo González Castañón al paseo central del parque del Muelle. Esta iniciativa busca rendir un homenaje póstumo y conceder una mención honorífica a quien fue una figura clave del activismo social, vecinal y cultural de la villa, como es recordado. Hasta la fecha, se han recopilado ya más de un millar de rúbricas entre las que se encuentra la del presidente del Principado, Adrián Barbón, diputados regionales, concejales y exconcejales de Avilés, entre otras personas.

Pablo González Castañón falleció el 31 de octubre de 2024 a los 69 años, dejando huérfano al movimiento ciudadano de la ciudad.

Pablo González Castañón, posa en la campa de la iglesia de San Nicolás de Bari. / Miki López

González Castañón destacó a lo largo de su trayectoria por su firme compromiso con la mejora de la ciudad y la defensa del sector público. Entre sus diferentes aportaciones a la ciudad, fue uno de los impulsores de proyectos como la rehabilitación del parque del Muelle, la recuperación de la muralla medieval, el fomento de intercambios culturales y la instalación del Muro de la Memoria en el cementerio de La Carriona, además de colaborar activamente en iniciativas culturales y teatrales de la ciudad como la recreación histórica del alistamiento de Pedro Menéndez, entre otras iniciativas como Aunando Fronteras.

Para facilitar la participación de la ciudadanía y recabar el apoyo del tejido asociativo, se han habilitado varios puntos de recogida de pliegos en la ciudad. Las firmas se pueden depositar en las instalaciones del club de fútbol Avilés Stadium, entidad de la que fue cofundador y secretario, así como en la sede de la Asociación de Vecinos Pedro Menéndez de Avilés, donde también desempeñaba labores de secretario y portavocía. Asimismo, se están recogiendo apoyos en la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos de Avilés y Comarca, de la que era un miembro activo y en la sede del grupo teatral Gato Negro.

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La elección del paseo central del Parque del Muelle posee un importante valor simbólico, ya que este tramo urbano conecta dos elementos emblemáticos de la ciudad: la muralla medieval en uno de sus extremos y la figura dedicada a Pedro Menéndez en el opuesto, detallan los impulsores de la propuesta. Se da la circunstancia, además, de que se trata del recorrido que Pablo González Castañón transitaba habitualmente en su día a día entre su domicilio y los locales asociativos desde los que desarrollaba su labor social. Con esta propuesta, sus allegados y el movimiento asociativo pretenden materializar una deuda de reconocimiento hacia su figura y su dedicación a Avilés.