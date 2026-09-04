Avilés licita por 137.000 euros el renting de dos nuevos patrulleros híbridos para la Policía Local

El Ayuntamiento de Avilés sacó a contratación el arrendamiento sin opción de compra de dos nuevos vehículos patrulleros para la Policía Local, una operación con un presupuesto máximo de 137.631,88 euros, IVA incluido, y una duración de cuatro años. El contrato incluye tanto el renting como el mantenimiento integral y las pólizas de seguro, y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta las 13.00 horas del 16 de septiembre.

Los dos vehículos deberán entregarse nuevos a estrenar y preparados específicamente para el servicio policial. El pliego fija un máximo de 200.000 kilómetros por unidad durante los cuatro años y exige modelos con tecnología híbrida ligera de 48 voltios, motor de gasolina y eléctrico, cambio automático y distintivo ambiental ECO. La potencia conjunta mínima será de 109 kW y las emisiones no podrán superar los 154 gramos de CO2 por kilómetro.

La dotación será especialmente completa. Los coches deberán incorporar puente de luces, sirena, emisora integrada, focos led de emergencia y mandos específicos en el volante, además de un habitáculo homologado para detenidos con mampara separadora y materiales de fácil limpieza. Las puertas delanteras tendrán protección balística de nivel BR4 y los cristales deberán contar con sistemas de seguridad antivandálica.

El equipamiento también contempla extintor, botiquín, linternas, tetrápodos, cuerda de montaña, palanca, martillo rompecristales, etilómetro y lector de microchips para animales. El mantenimiento cubrirá revisiones, averías, neumáticos y elementos sometidos a desgaste. Si alguno de los patrulleros queda inmovilizado, la adjudicataria deberá poner a disposición de la Policía Local un vehículo de sustitución en un máximo de dos días; a partir del tercero se aplicará una penalización de 75 euros diarios.

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La adjudicación no dependerá únicamente del precio. La oferta económica podrá sumar hasta 52 de los 100 puntos, mientras que los otros 48 premiarán cuestiones como una mayor potencia, menores emisiones, mejores coberturas del seguro, mantenimiento en concesionario oficial, un sistema compacto de extinción de incendios o carrocería tipo monovolumen. El contrato se tramitará mediante procedimiento abierto simplificado y no contempla prórrogas.