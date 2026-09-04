Avilés se moviliza contra el cáncer con una cena solidaria para reforzar la atención a pacientes y la investigación

Una noche para sentarse a la mesa y, al mismo tiempo, ayudar a quienes atraviesan uno de los momentos más difíciles de sus vidas. La Junta Local de Avilés de la Asociación Española Contra el Cáncer celebrará el próximo 11 de septiembre la segunda edición de su Cena Solidaria, una convocatoria con la que pretende reunir a ciudadanos, voluntarios, empresas e instituciones alrededor de una misma causa.

La cita comenzará a las 21.00 horas en el Hotel Palacio de Avilés, en el Palacio de Ferrera, y combinará solidaridad y convivencia con una cena cóctel y posterior baile. Las entradas cuestan 55 euros y pueden adquirirse en la sede avilesina de la asociación, situada en el número 3 de la calle José Cueto, o mediante la inscripción "online" habilitada por la organización.

La recaudación servirá para mantener los programas y servicios gratuitos destinados a personas con cáncer y sus familias, además de continuar respaldando la investigación oncológica. La entidad subraya que este último ámbito resulta fundamental para avanzar tanto en la supervivencia como en la calidad de vida de quienes afrontan la enfermedad.

Noticias relacionadas

La Asociación Española Contra el Cáncer busca así consolidar la velada como un punto de encuentro de la sociedad avilesina y una forma de canalizar su compromiso con las personas afectadas. La organización recuerda que, a través de su Fundación Científica, impulsa una red formada por más de 3.000 investigadores y mantiene actualmente una inversión de 157 millones de euros en 792 proyectos relacionados con el estudio de la enfermedad.