El Camino de Santiago en silla de ruedas del avilesino Juan Fernández Palizas: una gesta para visibilizar las barreras y homenajear a un amigo

El avilesino Juan Francisco Fernández Palizas se prepara para emprender una auténtica gesta de superación y reivindicación: recorrer el Camino de Santiago desde Avilés en una silla de ruedas eléctrica. A sus 66 años, lleva casi siete desplazándose en silla tras sufrir dos ictus y un grave accidente que le cambiaron la vida por completo, según su testimonio: "Tengo la parte izquierda parada y me dejó dañada la parte neurológica, que es la estabilidad y el equilibrio. Si me pongo de pie, me caigo", explica al recordar los duros momentos en los que perdió el habla y atravesó meses de incertidumbre y llanto antes de lograr recuperar la voz gracias a una intensa rehabilitación. Con una determinación inquebrantable, Fernández Palizas emprenderá este viernes la ruta para visibilizar los obstáculos que sufren a diario las personas con movilidad reducida. Los impedimentos cotidianos son el mayor obstáculo. Partirá a las 10.00 horas de la iglesia de los Padres, San Antonio de Padua.

La idea de emprender la ruta jacobea nació de una amistad. La de Juan Francisco Fernández y su amigo Luis, Jose Luis Menéndez López, su compañero de pupitre desde la infancia. "Luis tuvo un accidente de niño donde le cortaron una pierna, un segundo accidente lo sentó también en silla de ruedas. Andábamos todos los días por ahí", rememora con emoción tras repasar que tras dos años para planificar juntos el viaje en silla de ruedas a tierra gallegas, el destino se interpuso en su camino. "De repente, este año, sin enfermedad ninguna, de un día para otro se me murió", relata. Fernández Palizas decidió mantener vivo el proyecto de ambos, al que llamado el "Camino de Juan y Luis", mismo nombre que recibe el canal que ha abierto en Youtube. "Tiro para adelante solo'", destaca.

La falta de sendas y caminos aptos para sillas de ruedas obliga a Juan Francisco Fernández Palizas a realizar la casi totalidad de los más de 320 kilómetros del trayecto entre Avilés y Santiago de Compostela por el arcén de carreteras locales, comarcales y nacionales, asumiendo los evidentes riesgos del tráfico. "Si empiezas a mirar la cantidad de barreras, no nos queda más remedio que ir por carretera. ¿Qué supone aumentar un poco el ancho del camino y compactarlo para que las sillas pasen? Pero somos como una comunidad olvidada, estamos ahí apartados a la orilla", señala.

A la dureza del asfalto se suma la falta de alojamientos accesibles en la ruta jacobea: "La mayoría de los albergues no están adaptados. O si lo están, es solo para el paso, pero no tienes un baño habilitado ni un sitio donde dormir que no sea una litera". Esta carencia le ha llevado a modificar la planificación de las etapas; por ejemplo, en la etapa reina entre Cudillero y Navia se verá obligado a saltarse la parada en Luarca debido a la imposibilidad de encontrar un "alojamiento accesible a un precio razonable" que coincida con los márgenes que le dan la autonomía de sus baterías.

Para hacer frente a las duras exigencias del asfalto y garantizar su protección en la carretera, Juan ha transformado su silla de ruedas en un vehículo perfectamente visibilizado y equipado para la travesía. Consciente de los peligros del tráfico, ha instalado en su silla iluminación "de tractor", además de luces complementarias hecha a medida para ser visto a gran distancia. También ha advertido de su plan a la Guardia Civil y anuncia que irá llamando a los cuarteles de las localidades más próximas a su ruta. En la parte posterior, la silla lucirá una lona reivindicativa con la foto de ambos amigos bajo el lema "El Camino de Juan y Luis", que convierte su marcha en un homenaje itinerante y también reivindicativo para la eliminación de barreras.

Juan Francisco Fernández Palizas ha tenido muy en cuenta la logística para emprender esta dura empresa. La silla cuenta con dos baterías eléctricas que requieren un ciclo de carga ininterrumpido de al menos 12 horas diarias al finalizar cada jornada. Mantendrá una velocidad de paso de aproximadamente 5 km/h, completando jornadas de entre 4 y 5 horas diarias de rodaje para no agotar la energía del vehículo. Para el equipaje, contará con la colaboración de Correos, "que se encargará del transporte de maletas de hotel a hotel".

Partirá de la iglesia de los Padres a las 10.00 horas. Para sortear barreras, alterará el Camino de Santiago tradicional, continuará por el paseo de la ría, San Juan de Nieva, Salinas, Piedras Blancas y con fin en Muros de Nalón. Eso para la primera etapa. "Una de las etapas más difíciles será entre Cadavedo y Navia, porque en teoría era hasta Luarca", señala el peregrino en silla de ruedas, que se estrena este viernes en el Camino.

Noticias relacionadas

Durante 12 días de ruta, Juan Francisco Fernández Palizas tiene intención de retransmitir su travesía y relatar no solo su experiencia sino también los problemas de accesibilidad con los que se encuentre en el Camino, desde albergues hasta carreteras. "Sé que el riesgo es importante", concluye no sin antes recordar a su amigo Luis, con el que quería vivir esta experiencia de superación y reivindicación para las personas con movilidad reducida.