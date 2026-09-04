Las Jornadas del Cómic recuperan las exposiciones y estrenan talleres para jóvenes

Las de la semana que viene —entre los próximos días 7 y 13 de septiembre— van a ser las Jornadas del Cómic “de la afición”, número treinta y uno. Lo de “la afición” lo dijo la concejala de Cultura de Avilés, la socialista Yolanda Alonso. Ella presentó el salón avilesino de la historieta junto a sus dos codirectores, Jorge Iván Argiz y Ángel de la Calle. “Estarán en Avilés 27 autores procedentes de nueve países”, siguió diciendo la concejala. Buena parte de estos autores ya los desveló LA NUEVA ESPAÑA.

La concejala habló del regreso de las exposiciones, que habían sido una seña de identidad de las Jornadas durante buena parte de su larga vida. Las dos que han organizado son “El arte de Pere Pérez” y “Rafa Fonteriz: explorando los géneros a través del tiempo”. Las dos estarán colgadas en la Casa de Cultura: una en su sala principal y la otra, en el foyer del sótano.

Pere Pérez es un dibujante de cómic español con amplia trayectoria en el mercado estadounidense. Ha trabajado para DC Comics y Marvel, en series vinculadas a personajes como “Batgirl”, “Superman”, “Aquaman” o “Spider-Woman”. Los críticos destacan su dibujo dinámico y muy orientado a la narrativa de acción. Rafa Fonteriz es, por su parte, un historietista e ilustrador valenciano activo desde los años ochenta. Ha trabajado tanto para el mercado español como para editoriales extranjeras, cultivando la aventura, la ciencia ficción y la fantasía.

Estas dos exposiciones van a convivir con una tercera, la que lleva colgada en la sala Cómic todo el verano: “La ciencia de Mortadelo y Filemón”. Alonso dijo de esta última “que está teniendo mucho éxito”, tanto como para que el Ayuntamiento haya decidido “ampliar el horario”.

La otra novedad de las Jornadas son los talleres de cómic. “Irán destinados a público infantil y juvenil, hasta los 16 años”. Los va a impartir Max Vento, “que ya hace unas ediciones también lo había hecho”, destacó la concejala. Este historietista valenciano es el autor de “Actor aspirante”, “El viejo y el Narco” y “Kokoschka: Portrait d'un amour expressionniste”.

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Ángel de la Calle, cuando tomó la palabra, explicó que él y Argiz vuelven al ruedo de las Jornadas treinta años después de haber empezado: “Tenemos más ganas que el primer año”.