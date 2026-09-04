LuancoNatur 2026 reunirá a fotógrafos de fauna y paisaje en su tercera edición el último fin de semana de septiembre

La Agrupación Fotográfica Cabo Peñas (AFCP) que cumple sus primeros diez años de actividad ultima los detalles para la celebración de la III Feria de Fotografía y Naturaleza "LuancoNatur 2026", que se desarrollará los días 25, 26 y 27 de septiembre en Luanco. El encuentro contará con la participación de la fotógrafa de fauna salvaje de origen ruso Alexandra Surkova y el sueco Nicolas Reusens, a ellos se sumará el fotógrafo y también alpinista Javier Camacho Gimeno, que ha protagonizado episodios de “Al filo de lo imposible”. El cartel se completa con referentes de la fotografía de paisaje y conservación como Javier Alonso Torre, Lidia Moya y el tándem formado por Antonio S. Chamorro y Laura Gallach.

Una de las señas de identidad más valoradas de “LuancoNatur” es el ambiente cercano y familiar. Según destacan los organizadores, los ponentes permanecen en Luanco durante todo el fin de semana, favoreciendo el contacto directo, el intercambio de experiencias y el trabajo en red tanto con el público asistente como con otros profesionales del sector. Además del ciclo de conferencias en el Auditorio, la feria desplegará una gran carpa comercial y divulgativa que albergará a las marcas de fotografía, así como a diversas entidades medioambientalistas.

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La cita no solo incluye ponencias sino también exposiciones en plena calle y otros espacios de Luanco. Así, habrá una muestra con imágenes del certamen internacionales “Memorial María Luisa y una exposición titulada "Entre sombras: retrato animal", firmada por la fotógrafa local Ana González en el Museo Marítimo. El programa incluye además talleres y actividades de educación ambiental como salidas al entorno del cabo Peñas y la puesta en marcha de talleres infantiles y juveniles. Además de todas estas actividades que se desarrollarán el último fin de semana de este mes, el instituto Cristo del Socorro de Luanco y el Centro de mayores de Luanco acogerán diversas iniciativas en las que participará Maxi Díez que prevé proyectar su documental “Miradas”.