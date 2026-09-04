Manuel Campa presidirá la comisión especial del Agua de Avilés

Manuel Campa, concejal de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Avilés, presidirá la comisión especial del Agua solicitada por el Partido Popular (PP) a finales del año pasado. El Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) publica este viernes el nombramiento que, a este respecto, firmó la alcaldesa de Avilés el pasado 25 de agosto. El decreto establece, además, que la delegación deberá ser comunicada al Pleno del Ayuntamiento y a la propia comisión especial en la primera sesión que celebren.

La creación de la comisión del Agua fue planteada el 9 de diciembre de 2025. Los populares solicitaron la apertura de un expediente administrativo para constituir un órgano temporal que debía analizar y controlar el contrato del ciclo integral del agua del Ayuntamiento, gestionado mediante la sociedad de economía mixta Aguas de Avilés. El Pleno municipal aprobó el inicio de ese expediente el 16 de enero de 2026.

Posteriormente, el 7 de agosto de 2026, los concejales acordaron la creación de la comisión especial. Tras la designación por parte de los grupos políticos de sus representantes y suplentes, estos fueron nombrados mediante un decreto de Alcaldía del 20 de agosto.

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El Reglamento Orgánico Municipal establece que la Alcaldía ostenta la presidencia nata de todas las comisiones informativas, aunque permite delegar su presidencia efectiva en cualquiera de sus vocales. En aplicación de esta posibilidad, la Alcaldía ha delegado la del Agua en Campa, que se ha encargado de contestar las preguntas que, a lo largo de estas semanas, ha ido formulando el PP.