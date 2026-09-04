La Nebrija pone fecha a su "debut" en Avilés: celebrará un acto de recepción de alumnos el 11 de septiembre en Santacecilia

Avilés empezará a ver dentro de apenas unos días las primeras imágenes del desembarco universitario de Nebrija en la ciudad. La institución ha fijado para la mañana del 11 de septiembre el acto de bienvenida a su alumnado, una cita que tendrá lugar en la sala Santacecilia (Galiana) y que servirá como presentación formal de la nueva etapa académica que la entidad privada pretende abrir en el concejo. Será uno de los grandes hitos de la institución académica en la ciudad desde que, a comienzos de 2025, anunció su llegada a Avilés. Este acto supondrá la primera toma de contacto conjunta con los estudiantes y el claustro que formará parte de un proyecto llamado a ampliar la oferta de educación superior en el municipio.

La Nebrija llegará a Avilés con el Grado en Enfermería, que tal y como aseguró su director en Avilés, Eduardo Cimadevilla, en una entrevista publicada en LA NUEVA ESPAÑA el pasado domingo, contará con 60 estudiantes. A estos se sumarán otros 30 que participarán en los programas de español para extranjeros. En este primer curso, la institución tendrá como sede el palacio de Maqua, en La Cámara, donde se impartirán la formación teórica, y el edificio del número 5 de Álvarez Acebal -fue sede satélite del Conservatorio-, que la universidad ha acondicionado para las clases prácticas. Si bien, la pretensión de la institución es instalarse en el palacio de Camposagrado, algo que no podrá convertirse en realidad hasta que la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias (ESAPA) se mude a su nueva sede en el PEPA, algo que previsiblemente se producirá a finales de 2027.

Mientras tanto, la Nebrija perfila los últimos flecos para el inicio del curso y, tal y como informan en su página web, solo está pendiente de la autorización de inicio de actividad del centro; un trámite que desde el Principado, apuntan, obtendrán sin aparente problema para dar comienzo a las clases. El pasado 28 de agosto, día de San Agustín, el Boletín Oficial del Principado de Asturias hizo oficial el convenio entre la institución académica y la consejería de Salud para las prácticas en centros públicos de los estudiantes de Enfermería de la universidad privada. El Principado les abrirá el hospital de Jarrio y los centros de salud de Luarca, Puerto de Vega y Vegadeo, siempre y cuando quede hueco tras la elección de plazas de los estudiantes de la Universidad de Oviedo. Asimismo, la Nebrija abonará 521,23 euros a la administración regional por cada estudiante que realice prácticas en el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa).

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Más allá de suponer el estreno universitario de Avilés, la llegada de la Nebrija también tendrá un importante impacto en la ciudad. Uno de los más significativos es la adquisición de las naves de Balsera, donde la universidad tiene previsto poner en marcha una residencia de estudiantes, además de darle otros usos vinculados a la actividad académica y universitaria, o espacios para favorecer la innovación, la formación práctica, la colaboración con empresas y profesionales y la generación de nuevos proyectos, tal y como reconoció el propio Cimadevilla, que estará en el acto del próximo 11 de septiembre que supondrá la puesta de largo del Avilés universitario.