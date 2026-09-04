Ocho talleres gratuitos refuerzan la programación de Igualdad en Avilés hasta diciembre

La inteligencia artificial se abre hueco en la nueva programación de la Casa de las Mujeres de Avilés. La Concejalía de Igualdad ha organizado un nuevo ciclo de ocho talleres gratuitos, que se desarrollarán entre septiembre y diciembre y que abarcarán desde el uso de las nuevas tecnologías hasta la gestión económica, el autoconocimiento o el análisis de los estereotipos de género. Las actividades están dirigidas a mayores de edad empadronadas en el municipio, con preferencia para quienes no hayan participado anteriormente.

El plazo de preinscripción permanecerá abierto desde las 9.00 horas del miércoles 9 hasta las 19.00 horas del miércoles 16 de septiembre. Las solicitudes podrán formalizarse presencialmente en la Casa de las Mujeres, en la calle La Ferrería, 27, o mediante un formulario por internet. Como norma general, cada actividad contará con 20 plazas, aunque los cursos que precisan grupos más reducidos tendrán 14. Entre el 22 y el 30 de septiembre podrán consultarse en el propio centro las listas de admitidas.

Entre las principales novedades figura "Inteligencia artificial básica para el día a día", que enseñará a las participantes a utilizar esta tecnología para tareas cotidianas y laborales, crear contenido visual, proteger la privacidad y detectar información falsa. También se impartirán "Ponte al día con tu teléfono móvil", con contenidos sobre WhatsApp, Google Maps, compras, reservas y trámites por internet, y "Protege tu patrimonio personal", centrado en cuestiones como testamentos, donaciones y operaciones de compraventa.

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La oferta se completa con "La mirada en cuestión: Estereotipos de género en el arte y el mundo audiovisual", "El cuerpo como brújula", "Álbum ilustrado: narradoras visuales", "Claves para marcar límites y hacerse respetar" y un taller de "Lectura reflexiva". Igualdad recupera así algunas propuestas que ya tuvieron buena acogida en anteriores ediciones, como las relacionadas con la educación financiera y el desarrollo emocional, al tiempo que incorpora contenidos vinculados a los nuevos usos tecnológicos.