El paro baja en agosto en la comarca de Avilés, pero crece entre los jóvenes y se desploma la contratación

El verano terminó con algo de aire para el mercado laboral de la comarca de Avilés, pero no para todos. Agosto cerró con 6.402 demandantes de empleo, frente a los 6.442 contabilizados al finalizar julio. Son 40 personas menos en un solo mes, una caída del 0,6%, que prolonga la tendencia descendente del desempleo. La otra cara de la moneda está entre quienes empiezan su vida laboral: el paro entre los menores de 25 años volvió a crecer.

En concreto, la comarca contabilizó 466 desempleados menores de 25 años, 19 más que en julio, lo que supone un incremento del 4,3%. La evolución fue justo la contraria entre los mayores: el colectivo de 45 años o más perdió 63 inscritos y quedó en 3.932 personas. También persiste una clara diferencia por sexos. De los 6.402 demandantes, 3.827 son mujeres y 2.575 hombres. Dicho de otra forma, seis de cada diez personas que buscan trabajo son mujeres.

El sector servicios sigue concentrando, con mucha diferencia, la mayor parte del problema, aunque en agosto también fue el que más contribuyó a reducirlo. Servicios cerró con 4.643 desempleados, 32 menos que un mes antes. Industria quedó en 540, tres menos; construcción, en 374, también tres menos; y agricultura y pesca, en 123, cuatro menos. La única categoría que aumentó fue la de quienes todavía no han tenido un empleo, que pasó de 720 a 722 demandantes.

Avilés continúa marcando el ritmo de toda la comarca por su peso poblacional. El municipio terminó agosto con 4.112 personas desempleadas, cinco menos que en julio. De ellas, 2.410 son mujeres y 1.702 hombres. Servicios concentra 2.905 inscritos; otras 543 personas buscan su primer trabajo; 329 proceden de la industria; 249, de la construcción, y 86, de agricultura y pesca. La reducción, por tanto, fue pequeña: apenas un 0,1% en un mes.

La mejor evolución se produjo en Corvera, que recortó en 18 personas sus listas y se quedó en 892 desempleados. También mejoró Castrillón, con 811 demandantes, 13 menos. Gozón bajó en tres, hasta 372, mientras que Soto del Barco redujo su cifra en una persona y quedó en 177. Illas se mantuvo sin cambios, con 38 inscritos. El comportamiento supone además una mejoría respecto a julio, cuando Gozón, Illas y Soto del Barco habían aumentado sus registros.

La caída del desempleo contrasta, sin embargo, con un dato que preocupa especialmente a los sindicatos: la contratación perdió fuerza durante agosto. CCOO contabiliza, para su ámbito comarcal más amplio —que incluye también Cudillero, Muros del Nalón y Pravia—, 2.320 contratos, un 31,1% menos que en julio. En Avilés se firmaron 1.299: 377 indefinidos y 922 temporales. Además, el volumen total de contratación en la ciudad fue un 26,4% inferior al de agosto del año pasado.

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CCOO alerta de que bajar las cifras no basta

La Unión Comarcal de CC OO de Avilés pide por ello no quedarse únicamente con la reducción de los registros. Su secretario de Acción Sindical, Empleo y Formación Sindical, Christian Cueto, advierte de que "tener menos personas registradas como desempleadas no significa automáticamente que tengamos un mercado laboral sólido". El sindicato pone el foco en la temporalidad, la parcialidad y la calidad de los puestos creados y reclama "políticas activas de empleo eficaces, formación vinculada a las necesidades industriales y productivas de la comarca". Cueto resume el desafío con otra advertencia: "El verdadero reto es que nadie tenga que aceptar un empleo precario para poder vivir, que ninguna mujer quede condenada a la parcialidad y que ningún joven tenga que marcharse de nuestra comarca para encontrar un futuro".