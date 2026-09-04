El parque de viviendas de Avilés también envejece: tres de cada cuatro bloques tienen más de 50 años y tienen que pasar la "ITV de los edificios"

Tres de cada cuatro bloques de viviendas de Avilés tiene más de 50 años. Así lo refleja el censo de edificios municipal, que cifra en 1.797 los inmuebles construidos antes de 1975, sobre un total de 2.424 edificios censados. Según la normativa vigente, todos ellos deben someterse al Informe de Evaluación de Edificios (IEE), conocido como la "ITV" de los inmuebles, algo que, según los profesionales del sector, no siempre sucede: "Hay comunidades que temen enfrentarse a un gran derrama si se exponen al examen y el Principado no está vigilando que los propietarios estén al día".

Llevada a una gráfica de barras, la estadística por décadas de la construcción en Avilés sería muy similar a la pirámide demográfica: el grueso de inmuebles se concentran en los años 50 y 60 del pasado siglo, coincidiendo con el gran boom industrial. Esa parte de la historia de Avilés es la ya conocida por todos: las grandes fábricas atrajeron población y se construyeron barrios a toda velocidad para alojar a los obreros y sus familias. Así nacieron Llaranes, La Luz, Versalles, La Carriona... Avilés se hizo Avilés. Al igual que los hijos del "baby boom" hoy se asoman a la jubilación –ya andan por los sesenta–, aquellos hogares que acogieron a los primeros avilesinos superan holgadamente el medio siglo. En cifras, y siempre según los datos del censo municipal, son 1.797 los que fueron construidos con anterioridad a 1975, el 74% del total.

En 2017 el Principado aprobó un decreto que obligaba a que los edificios de viviendas de más de 50 años se sometiesen a un examen en el que se evalúan, entre otros aspectos, el grado de conservación, la eficiencia energética o la accesibilidad. "Hay comunidades que no quieren enfrentarse a estos estudios porque luego tienen que asumir derramas que no pueden permitirse", señala Anselmo Gómez Cortina, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Asturias, que pone un ejemplo muy gráfico: "Conozco una comunidad que ha tenido que llevar hasta cota cero un ascensor, y ahora tienen que hacerse cargo de una bora de casi medio millón de euros entre 58 residentes".

No es un caso aislado. Otro ejemplo puesto por un administrador de fincas de Avilés: una derrama de 2 millones de euros a repartir entre una mancomunidad de tres portales para renovar una fachada. Para Gómez Cortina, el IEE, cuyo coste puede oscilar entre los 1.000 y los 15.000 euros para las comunidades, dependiendo de los metros y el número de vecinos, es un instrumento "útil y que tiene sentido". "Es la mejor forma para afrontar las deficiencias que pueda tener un edificio. Y no solo eso, es también un instrumento muy importante para valorar cómo está un inmueble. Si yo fuese a comprar una vivienda, lo primero que haría es pedirlo", apunta el administrador de fincas, que también señala que la administración, a quien deben remitirse los IEE, no está muy encima de los incumplidores, algo que comparten otros profesionales del sector.

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Pese a que tres cuartas partes del parque inmobiliario avilesino supera la media centuria, su estado no es, a priori, preocupante. O, al menos, esa es la conclusión que sacan desde Runitek Ingenieros, una empresa con base en Corvera con amplia experiencia en la elaboración de estos informes. En más de 200 exámenes efectuados –no todos en la comarca avilesina–, afirman que el número de casos de riesgo inminente es prácticamente inexistente. "Hay muchos casos en los que resulta desfavorable, pero son cuestiones de escasa identidad muy fáciles de resolver", explica Noelia Suárez, de la empresa.