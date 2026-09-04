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Sonrisas y lágrimas para despedir otras Vacaciones en Paz en Asturias

Los niños saharauis regresan a Tindouf tras dos meses con sus familias de acogida

Los niños saharauis se despiden de Asturias hasta otro verano en paz

Los niños saharauis se despiden de Asturias hasta otro verano en paz

A. de la Fuente

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A. F. V.

Avilés

Con lágrimas en los ojos pero con sonrisas de felicidad. Así abandonaron este jueves Asturias los 87 niños saharauis que participaron en una nueva edición de Vacaciones en Paz, tras dos meses de juegos y diversión alejados del calor infernal de los campamentos de refugiados de Tindouf, en Argelia.

Los 87 participantes y sus familias de acogida se dieron cita ayer en el Complejo Deportivo El Quirinal, donde tuvo lugar el pesaje del equipaje antes de poner rumbo al Aeropuerto de Asturias. "Cuesta dejarlo en solo 25 kilos", reconocían los mayores, mientras los pequeños jugaban y disfrutaban de sus últimas horas en el Principado este año.

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En el momento de la despedida, y como no podía ser de otra manera, hubo algunas lágrimas, muchos abrazos y la esperanza de que el verano que viene puedan volver a disfrutar de otras Vacaciones en Paz en Asturias.

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