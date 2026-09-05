Avilés, el centro comercial más artesanal de Asturias

Quesos, embutidos, dulces, miel, pan y huerta ecológica son los productos estrella que se muestran en el mercadillo artesano y ecológico que se desarrolla este fin de semana en el paseo central de Las Meanas. Pero no solo eso. También se pueden adquirir cinturones, carteras de piel y de tela, gorros, pendientes y hasta un cesto de mimbre artesanal.

Elena Vega es una de las primeras paseantes y clientas del mercadillo en la tarde del sábado. «Vengo todos los años y hoy estoy con mi nieta. Para mí llevo queso y ella quiere unos pendientes y una cartera. Bueno, quiere más, pero con eso ya...», asegura riendo.

Mientras tanto, una pareja sigue con atención las maniobras de un cestero, y un par de jóvenes mira a cierta distancia los cinturones, sin decidirse a preguntar su precio o seguir su camino. «Es que no sé si me gustan o no. Los veo... rollo de mucho vestir», le comenta uno al otro.

Reciclar y sostenibilidad

Cogersa presentaba un stand donde se ofrecía información sobre diferentes hábitos y formas de contribuir a un consumo más responsable. Secundino Fernández tenía previsto acercarse con su sobrino para que les explicaran el compostaje. «Ahora que me retiré, quiero hacer un pequeño huerto y no sé cómo puedo hacer para convertir los restos orgánicos en abono. Así que quiero ver lo que hay para saber si me pueden informar», explicaba a la entrada del mercadillo.

También había cierta afluencia de público en el puesto dedicado al voluntariado, donde se ofrecía información sobre cómo se puede participar.

Y hoy, domingo, será el turno del Consejo de la Producción Agraria Ecológica (COPAE), que en su espacio ofrecerá información sobre la certificación ecológica.

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