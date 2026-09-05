El Ayuntamiento de Avilés contrata a la Real Fábrica de Tapices

El Ayuntamiento de Avilés ha encargado a la Real Fábrica de Tapices la restauración de la alfombra, el repostero y el pendón del Salón de Recepciones, todos ellos registrados en el inventario material del Consistorio como patrimonio institucional. Se estima que las labores de reparación y recuperación finalicen antes de que acabe el año.

El equipo de la Real Fábrica de Tapices ya retiró el viernes estos elementos para transportarlos a Madrid, donde serán restaurados. Para ello contaron con el apoyo de las brigadas municipales, que participaron en las tareas de recogida y transporte hasta los vehículos que llevarán estos bienes a las instalaciones madrileñas de la Fundación, donde un equipo especializado se encargará de su rehabilitación.

Principalmente, se realizarán tareas de mantenimiento de los tejidos, como restauración de los bordados, cambio de forro, rehidratación y alisado de los tejidos, tratamientos de otras intervenciones realizadas con anterioridad, etcétera. Todas las tareas encargadas a la Real Fábrica de Tapices serán documentadas y recogidas en un informe final, explicaron desde el Ayuntamiento.

La alfombra del Salón de Recepciones fue un encargo realizado en 1973 precisamente a la Real Fábrica de Tapices por el que el Ayuntamiento abonó 551.460 pesetas. Tiene unas dimensiones aproximadas de 95 metros cuadrados y está realizada en nudo turco. Ahora se trata de realizar un desempolvado profundo mediante un combinado de microaspiración y otros procedimientos de extracción mecánica. También se realizarán un test o pruebas de solubilidad para determinar la solidez de los tintes en medio acuoso. Si las pruebas demuestran la resistencia de los tintes al agua, se procederá a un lavado en medio acuoso mediante un sistema de inyección-extracción que reduce considerablemente el grado de humectación de la alfombra.

A continuación se procederá a la consolidación y reintegración de tejido, con el cerrado de pequeñas alteraciones del tejido en orillas y el tratamiento de las intervenciones históricas. Como criterio general se respetarán todas las restauraciones antiguas que no supongan una amenaza para la buena conservación de la alfombra o que no constituyan una ofensa estética manifiesta.

El repostero

Es un paño cuadrado o rectangular hecho de tejidos nobles, como el terciopelo, que lleva bordados emblemas heráldicos o escudos institucionales. El del Ayuntamiento de Avilés mide 180x150 centímetros, está bordado con hilo metálico y representa el escudo de armas abreviado de la Casa Borbón.

Un momento de los preparativos para el traslado del repostero. / .

Las tareas de restauración consistirán en la aspiración mecánica controlada por medio de micro aspirador, protegiendo el tejido de abrasiones en todo momento. Se realizará una limpieza mecánica en los bordados metálicos para eliminar la capa de suciedad superficial. A continuación se procederá a la alineación del tejido por medio de vapor frío, para eliminar arrugas y rehidratar las fibras.

El tratamiento de conservación-restauración tiene como principales objetivos detener el proceso de deterioro, la consolidación del tejido en estado frágil y la reintegración, tanto de los valores estéticos como de la lectura iconográfica. Su metodología cumple con los requisitos de notoriedad y reversibilidad.

Previamente a esta intervención y conforme al presupuesto aceptado, se eliminarán las intervenciones anteriores que causen daño, arrugas o tensiones en la pieza en función de las opciones de intervención.

Se cambiará el forro por un tejido de algodón preparado para su uso en tejidos históricos. Así mismo, se realizará un cambio en el sistema de anclaje para evitar cualquier deformación provocada por los puntos de sujeción de la cabecera. En caso de ser necesario se sustituirá este sistema por uno de velcro, que reparte de manera uniforme el peso del tejido y no genera deformaciones.

El pendón

Es una de las insignias tradicionales que cuelgan en el Salón de Recepciones, con la particularidad de que es más larga que ancha y termina en punta. En este caso, el pendón que se va a restaurar tiene bordado con hilo metálico el escudo de Avilés y sus medidas son de 180x140 centímetros.

Las tareas de restauración en este caso consistirán en la aspiración mecánica controlada por medio de micro aspirador, protegiendo el tejido de abrasiones en todo momento. Limpieza mecánica en bordados metálicos para eliminar la capa de suciedad superficial. A continuación se procederá a la alineación del tejido por medio de vapor frío, para eliminar arrugas y rehidratar las fibras. El siguiente paso será aplicar el tratamiento de conservación-restauración para detener el proceso de deterioro, consolidar el tejido en estado frágil y reintegrar, tanto los valores estéticos como de lectura iconográfica. Su metodología cumple con los requisitos de notoriedad y reversibilidad.

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Previamente a esta intervención se eliminarán las intervenciones anteriores que causen daño, arrugas o tensiones en la pieza en función de las opciones de intervención.