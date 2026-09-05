Los colegios públicos de Avilés estrenan la próxima semana sus comedores de "línea caliente"

Ya está todo casi listo para el inicio del curso escolar. El profesorado entró en las aulas tras las vacaciones estivales el pasado martes y ahora trata de encajar los horarios y otras labores antes de esperar la llegada del alumnado, fijada para el próximo 9 de septiembre, con la resaca del día de Asturias. El alumnado ya cuenta los días para iniciar el nuevo año lectivo armado con material escolar y libros, protagonistas de la cuesta de septiembre. Además, se trata de un curso especial ya que por primera vez todos los centros públicos tendrán servicio de comedor. Sabugo se incorpora a la red después de las obras de remodelación de espacios en el céntrico colegio.

Este servicio cuenta cada año con más comensales. Es más esa cuestión motivó que el Ayuntamiento de Avilés modificara el contrato para los últimos meses que restan hasta octubre dado el crecimiento del 18 % en el uso del comedor escolar durante el curso. El número de usuarios de comedor registrado en 2025 fue de 1.134 frente a los 1.119 del curso anterior. Todo ello teniendo en cuenta que el alumnado de los todos los centros públicos exceptuando el de La Carriona - Miranda que cuenta con cocina propia, sumaba 2.568. Es decir, el 44,1 de los escolares de colegios públicos de Avilés come en su centro educativo.

Otra de las novedades importantes con respecto al servicio de comedor que presta la empresa Ausolan es la sustitución de la denominada línea fría por la línea caliente para el curso que ahora comienza y el próximo además de la prioridad de alimentación saludable y sostenible en los centros educativos además de la ausencia de azúcares añadidos y la utilización de productos de temporada y de producción ecológica. La empresa adjudicataria cuenta con más de un 85% de proveedores locales.

La «línea caliente» es un sistema de servicio de comidas en el que los alimentos se cocinan y se reparten a diario para ser servidos directamente, sin necesidad de ser recalentados. Y responde a una demanda de las familias. También este curso habrá más monitores en los colegios avilesinos durante el horario de comedor.

El número de familias bonificadas en el uso del comedor también ha crecido. En un año pasó del 41,82 al 45,41 % y el total de familias con ayudas que le cubren el total del coste del servicio se incrementó de un 69,02 a un 71,26 %, según destacó el servicio de Educación del Ayuntamiento de Avilés el pasado mes de agosto, al informar de la nueva adjudicación del contrato del comedor escolar a Ausolan por importe de 3,1 millones de euros.

Estas novedades (la incorporación de la línea caliente, la mejora en la calidad de las materias primas y el aumento de personal) supondrán un incremento de coste para el Ayuntamiento de Avilés, no así para las familias que continuarán con el precio de las tarifas reflejadas en el contrato alcanzado con la misma compañía en 2023. Los centros educativos públicos también tienen servicio de atención temprana y de desayuno para favorecer también la conciliación familiar y laboral.

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