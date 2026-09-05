La industria auxiliar encara la renovación de contratos con Arcelor-Mittal y nuevas obras en Avilés

El sector de la industria auxiliar asturiano y la gran siderúrgica a la que sirve esta constelación de empresas, es decir, la multinacional Arcelor-Mittal, trabajan juntamente ahora en la renovación de los contratos y servicios principales. Buena parte de las grandes contratas que reorganizó la siderúrgica en 2022 está a punto de cumplir cinco años. Esto quiere decir que se abre la espita de la renovación de los acuerdos comerciales entre los proveedores y la gran empresa asturiana.

Lo que se está cociendo estas semanas se mira con expectación: por parte de las empresas y, sobremanera, de los trabajadores. Tras las contrataciones veraniegas de la principal compañía del sector —doscientos en toda España, un centenar de ellos destinados especialmente a Arcelor-Mittal—, llegan las que se prevé que va a hacer la empresa Asturiana de Zinc (Azsa): para los próximos días está anunciada la parada del departamento de tostación de la fábrica que Glencore tiene en San Juan de Nieva. O sea, el sector amplía el horizonte y el personal del sector lo celebra: no se acaba la tarea.

En Avilés, la empresa Algeposa Outsourcing Industrial asumió el 1 de marzo de aquel año los servicios de parques y expediciones. Subrogó entonces a 68 trabajadores que hasta entonces habían estado en Daorje. Poco después, el 7 de abril, Serveo tomó el relevo de la principal auxiliar en trabajos de mantenimiento. Esta compañía ha seguido ampliando su presencia en las instalaciones asturianas de Arcelor-Mittal con otras tareas. Las empresas Latesys Iberia, Moncobra, Eulen o Contratas y Sistemas (CyS) también se hicieron con servicios que hasta entonces habían quedado en manos de la compañía del grupo Zima.

Según ha podido saber este periódico, la renovación de los contratos de las auxiliares se mueve, de manera destacada, por el camino de elevar la facturación: las empresas quieren cobrar más a su principal cliente.

El sector asturiano de montajes y empresas auxiliares emplea a unas 3.500 personas, una parte muy importante de ellas está vinculada a las factorías de Arcelor-Mittal. Este otoño, sin embargo, el abanico se abre al resto de las grandes compañías industriales de la comarca. La multinacional Saint-Gobain Cristalería, por ejemplo, ha dividido la obra del nuevo horno de vidrio flotado, presupuestada en cerca de cien millones de euros, en varios “paquetes”. La intención de la compañía francesa es que cada uno de esos bloques, que se refieren, al menos, a obra civil, electricidad, automatismo, refractarios y montaje, sean ejecutados por empresas auxiliares.

Noticias relacionadas

La multinacional francesa —de acuerdo con AGC, de origen japonés— desveló hace unas pocas semanas que finalmente iba a levantar la infraestructura que debía servir para que su fábrica de La Maruca, en Avilés, tomara aire de aquí a los próximos tres lustros, “al menos”. Esta intervención pretende presentarla con el boato que requiere una intervención multimillonaria a lo largo de este mes de septiembre. Mientras esto sucede, la compañía parisina está recibiendo ofertas de compañías auxiliares que, por el momento, no se han concretado.