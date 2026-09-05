Esta es la lista de las mejoras en los colegios públicos avilesinos para el nuevo curso

El Ayuntamiento de Avilés ha aprovechado las vacaciones estivales para intensificar los trabajos de mantenimiento, conservación y mejora en los centros educativos públicos de la ciudad de cara al nuevo curso escolar. En total se han realizado más de un centenar de mejoras en los colegios de Infantil y Primaria de titularidad municipal. Se trata de actuaciones de mantenimiento que responden a necesidades detectadas por la Concejalía de Educación, que pilota Juan Carlos Guerrero, a través del contacto directo con los equipos directivos.

En general se han realizado trabajos de pintura interior y exterior, reparación de humedades, arreglos de carpinterías, persianas, cerraduras y puertas, reparaciones en patios y pavimentos, actuaciones en instalaciones sanitarias y de calefacción, reposición de elementos deteriorados, mejoras en accesibilidad y seguridad, así como múltiples intervenciones derivadas de incidencias comunicadas por las direcciones de los centros a lo largo del curso.

Los trabajos han sido realizados en la mayor parte de los casos por el personal de las brigadas municipales de mantenimiento, con la excepción de algunas actuaciones que, por su envergadura, requirieron de la tramitación de un contrato de obra específico. Son los casos de asfaltado y renovación del cierre de los patios de Infantil en el CEIP Marcos del Torniello, y de la reparación del pavimento y el pintado tanto de canchas como de un circuito de seguridad vial en el CEIP Sabugo.

También se ha actuado en el centro de educación especial de San Cristóbal, en las escuelas de educación infantil de La Magdalena y El Quirinal, y en los colegios Enrique Alonso, La Toba, Llaranes, Marcos del Torniello, Palacio Valdés, El Quirinal, Sabugo, Versalles y Villalegre. Además, esta semana, una empresa de desatascos está realizando la limpieza a fondo de las acometidas de saneamiento de todos los colegios y escuelinas de titularidad municipal, mediante un camión cuba.

"Estas actuaciones dan respuesta a las necesidades que los centros educativos nos trasladan a través de un contacto y una comunicación que es fluida y permanente. El periodo no lectivo nos permite llevarlas a cabo sin interferir en ningún momento en la actividad educativa ordinaria, pero también estamos planificando otras actuaciones para el último cuatrimestre del año", señaló el concejal de Educación, Juan Carlos Guerrero.

Las obras en los distintos centros educativos fueron las siguientes:

CEE San Cristóbal. Se realizaron un total de 7 actuaciones: reparación de averías en cisternas de los baños, pintado de la caja de escalera y de un aula.

EEI La Magdalena. Se repararon estanterías, zócalos y persianas.

EEI El Quirinal. En total fueron 14 actuaciones, repartidas en, saneado y pintado del local de limpieza afectado por avería; reparación de anclajes de estores, inodoros, puertas, grifos y mosquiteras.

CEIP Enrique Alonso. En este centro se repararon persianas y se revisaron a fondo todo el sistema de iluminación y electricidad del aulario y del polideportivo, con las reparaciones correspondientes.

CEIP La Toba. También se revisaron a fondo los sistemas de iluminación y electricidad del aulario y del polideportivo, y se repararon una fuga de agua tras el polideportivo, las persianas y la puerta del acceso principal

CEIP Llaranes. En este caso se reparó la puerta del aulario de Infantil, la puerta de acceso al parque desde el aulario de Primaria y de todos los sumideros del patio del aulario de Primaria. Se practicó una revisión a fondo de todo el sistema de iluminación y electricidad del aulario y del polideportivo, reparando aquello que fue necesario, se instaló en el interior del centro el cuadro eléctrico, que hasta ahora se ubicaba en la fachada exterior del patio, se pintó un aula y se hizo el saneo y pintado integral de un almacén.

CEIP Marcos Torniello. Se realizaron un total de 9 actuaciones: se subsanaron las deficiencias en la instalación eléctrica; reparación de daños en las puertas del edificio de segundo ciclo de Infantil producidos por un acto vandálico; instalación de barandilla en la rampa de acceso al edificio de segundo ciclo de Infantil; se reparó una gotera en el pasillo de la última planta (finalizará esta semana), y se procedió al asfaltado y renovación del cierre de los patios de Infantil, mediante contrato adjudicado a la empresa Trasfalt.

CEIP Palacio Valdés. Las brigadas municipales sanearon y pintaron el muro del cierre exterior, se practicó una revisión a fondo de todo el sistema de iluminación y electricidad del aulario y del polideportivo, también se realizó el saneo y pintado de tramos de paredes y techos en aulas y del hueco de la escalera.

CEIP El Quirinal. Fue el centro que registró un mayor número de actuaciones, con un total de 29. Así, se repararon la rotura de la acometida de los bajos del aulario de Infantil; las llaves generales de agua afectadas por la rotura de la acometida; el pasamanos y los anclajes de la entrada del polideportivo; los inodoros y cisternas; las persianas; las cerraduras, bisagras y pomos, y las baldosas del patio. También se sanearon y pintaron los techos de todos los baños de la primea y segunda planta, y se localizaron y abrieron arquetas de saneamiento interiores del polideportivo, haciéndolas accesibles y reparando el pavimento afectado.

CEIP Sabugo. En el céntrico colegio se revisaron todo el sistema de iluminación y electricidad del aulario y del polideportivo, reparando aquello lo necesario, también se repararon el pavimento, se instalaron sumideros y se pintaron las canchas deportivas en el patio principal y en las canchas deportivas, mediante contrato adjudicado a la empresa Trasfalt. Además, se pintó el circuito de seguridad vial en el patio de Infantil, mediante contrato adjudicado a la empresa Trasfalt.

CEIP Versalles. Se realizó el cambio a instalación total de fontanería vista en uno de los baños, anulando la instalación anterior oculta que generaba múltiples fugas ilocalizables, y se repararon persianas, cadenas de inodoros, puertas y azulejos caídos en los baños.

CEIP Villalegre. Las labores se centraron en la reparación de persianas, cadenas de inodoros, manillas, el alero (con material sujeto en el tejadillo de Infantil), también en la avería del portón de entrada y de la portilla del paso peatonal.