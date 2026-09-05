Sector turístico: oportunidades nuevas de empleo en el IES La Magdalena
El turismo en Asturias suma récords históricos de visitantes incluso fuera de temporada alta
A.A.
El crecimiento del turismo en Asturias se está consolidando como una de las principales fuentes de empleo. En este contexto, el IES La Magdalena subraya el papel clave de la Formación Profesional como vía eficaz de acceso al mercado laboral. Sus Ciclos Formativos de Grado Superior de Agencias de Viajes y Gestión de Eventos y Guía, Información y Asistencias Turísticas se caracterizan por una metodología eminentemente práctica.
A lo largo del curso, el alumnado participa en la organización de eventos y viajes desde su diseño hasta la ejecución, el desarrollo de rutas guiadas, así como en diversas actividades con entidades del entorno. El pasado curso escolar, una alumna obtuvo el primer premio del Concurso de ideas emprendedoras de FP convocado por La Curtidora y la Asociación Vitamina E.
La formación se completa con 500 horas de formación en empresas de referencia como Silken Hoteles, Viajes El Corte Inglés, Halcón Viajes, AC Hotel, URH Zen Balagares, el Jardín Botánico Atlántico de Gijón o el Ayuntamiento de Avilés, lo que facilita el contacto directo con el sector.
Los resultados avalan este modelo: el 85% del alumnado trabaja a los 18 meses de titular, y el 82% lo hace en puestos relacionados con su formación.
El centro invita a todas las personas interesadas en el turismo a aprovechar esta oportunidad. El plazo de admisión permanece abierto hasta el 11 de septiembre. Una formación práctica, conectada con empresas y alineada con las necesidades reales del sector.
- Muere Paco Sánchez, el abogado que ayudó a inventar el Antroxu de Avilés
- El gigante de la construcción abre una nueva tienda en el centro de Avilés: 175.000 euros de inversión y trece empleos
- José Gómez 'Joselito', de cerca
- Del golpe por el cierre de Zara al desembarco de nuevas cadenas: el comercio se reactiva en el centro de Avilés, pero los bajos comerciales siguen en punto muerto
- Ver para creer en la carretera Avilés-Luanco: la Guardia Civil sorprende a un menor al volante cuando estaba a punto de salirse de la carretera
- Parte del nuevo parking privado del Aeropuerto de Asturias tendrá que demolerse: 'Hay actuaciones que no son legalizables
- Surf y puestas de sol en el 'refugio' de Salinas: 'Tenemos unas puestas de sol espectaculares, cuando el día lo da es maravilloso y hay un ambiente muy chulo
- Un verano sobre ruedas: así se preparan en las grandes orquestas que animan las verbenas de San Agustín en Avilés