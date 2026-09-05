Versalles, la cuna de la tortilla en Avilés: "El secreto está en hacer muchas"

“¿El secreto para hacer una buena tortilla? Hacer muchas, para ir probando y ver qué funciona mejor”. Cuando Daniel Pérez habla sobre su receta estrella toca escuchar. Si no, que pregunten en Versalles. El vecino del barrio se hizo ayer con el campeonato de tortillas de patata que se celebró en las fiestas, superando a otros once competidores. La clave, según este avilesino, está en “los detalles”. “Al final, los ingredientes de todos son los mismos”, señala Pérez, que zanja rápidamente el típico debate de con o sin cebolla. “Yo siempre echo”.

Los nervios por el concurso de tortillas y de postres, cuyo único requisito era que llevasen naranja, se podían sentir desde antes de que los primeros valientes se acercasen a la barra para tomar el primer vermú. A unos metros, en la puerta de Los Canapés, dos payasos sacaron a los más pequeños de la cama para, con sus trucos y picaresca, tratar de rascarles una sonrisa. Para hacer olvidar los primeros bostezos, ambos artistas optaron por un arte que encandila a todo niño: pintar el suelo con tizas. A partir de ahí, todo fue rodado.

Versalles busca la mejor tortilla

Mientras, en la carpa de la fiesta, iban llegando los primeros competidores. Envueltas en papel de aluminio para no perder nada de calor, poco a poco se fue llenando la mesa preparada por la organización. Doce cocineros pelearon por preparar la mejor tortilla y seis por elaborar el mejor postre. “Yo he usado siete huevos enteros y siete yemas para hacer la mía. Dejé hacerse a la patata hasta que se dorase un poco y la saqué rápido. Y luego la cebolla, claro, si no se la echas es como que le falta algo”, señala Pérez.

Él, como el resto de participantes, es un vecino más del barrio y siempre que puede participa en las actividades que organiza Comver. “Es la primera vez que gano, pero he venido muchos años. Desde pequeño me encanta cocinar y me encanta venir a cosas así, que son muy de comunidad”, detalla el campeón.

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Comida popular con más de 700 comensales

Pero en Versalles no se alimentan solo de tortillas. Este domingo se celebra, en la carpa de la fiesta, la tradicional comida popular del barrio, que contará con más de setecientos comensales. Los vecinos tienen tres opciones: llevar sus propias recetas de casa, consumir en la propia barra de la fiesta o comprar comida en los diferentes bares de la zona. El hilo musical correrá a cargo de DJ Octavia y, a las 20.00 horas, arrancará una macrodiscoteca.