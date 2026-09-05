Vivienda confirma que 331 edificios de más de 50 años carecen de "ITV" en Avilés

Uno de cada cinco edificios de más de 50 años de Avilés todavía no tiene registrado el Informe de Evaluación de Edificios (IEE), una especie de "ITV" que sirve para comprobar el estado del inmueble. Según los datos de la Consejería de Vivienda del Principado de Asturias, de los 1.797 bloques obligados a pasar este examen, 1.466 cuentan con el informe inscrito. Eso supone un grado de cumplimiento del 81,58% y deja fuera del registro a 331 edificios, el 18,42% del total.

El dato tiene especial peso en una ciudad con un parque de viviendas muy envejecido. El censo municipal contabiliza 2.424 edificios de más de una vivienda, y 1.797 superan ya los 50 años. Es decir, prácticamente tres de cada cuatro bloques de Avilés están sujetos a este control. Muchos se levantaron durante las décadas de los años 50 y 60, coincidiendo con el fuerte crecimiento industrial y con la construcción de barrios como Llaranes, La Luz, Versalles o La Carriona.

El IEE analiza tres grandes cuestiones: el estado de conservación, la accesibilidad y la eficiencia energética. Su regulación en Asturias se aprobó en 2017, aunque la obligación de conservar los edificios parte también de la legislación estatal. La responsabilidad principal recae sobre los propietarios, que deben mantener los inmuebles en buenas condiciones y actuar cuando aparezcan problemas que puedan afectar a la seguridad o la salubridad.

El reparto de funciones también está definido. El Principado gestiona el registro de los IEE y traslada esa información a los ayuntamientos. A estos últimos les corresponde elaborar y publicar el censo de edificios de más de 50 años y ejercer sus competencias en materia de conservación. El cruce de ambos registros permite conocer que en Avilés más de ocho de cada diez inmuebles obligados ya tienen inscrita su "ITV", aunque todavía quedan 331 sin constancia en el registro autonómico.

Entre 20 y 50 euros por vivienda

El precio del informe es otro de los aspectos que más preocupa a las comunidades. Según los datos que maneja Vivienda a partir de facturas y de la información de los colegios profesionales, el coste suele situarse entre 20 y 50 euros por vivienda. No existe una tarifa fija, ya que el precio se acuerda entre la comunidad y el técnico que realiza el estudio. Otra cosa distinta son las obras que puedan ser necesarias después si el examen detecta defectos. En materia de accesibilidad, además, el informe puede proponer mejoras, pero solo son obligatorias aquellas que se consideren "ajustes razonables" y cuyo coste no resulte desproporcionado.

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El objetivo de esta "ITV" es detectar los problemas antes de que puedan convertirse en algo más grave. El informe debe servir para localizar deficiencias que puedan provocar desprendimientos de fachadas o cubiertas, problemas de humedad o salubridad o daños estructurales. No todas las grandes derramas tienen relación directa con el IEE, ya que una obra destinada a mejorar, por ejemplo, la envolvente térmica de un bloque no tiene por qué responder a una falta de conservación. En una ciudad donde buena parte del parque residencial supera ya el medio siglo, los datos de la Consejería de Vivienda muestran que la gran mayoría cumple, pero todavía 331 edificios antiguos tienen pendiente registrar este control obligatorio.