El cañón de Avilés busca una figura de protección compatible con la pesca

El cañón de Avilés avanza en su proceso de protección ambiental. El complejo relieve submarino –formado por los cañones de Avilés, El Corviro y La Gaviera– sigue a la espera de ver completado su instrumento de gestión, un documento que deberá determinar cómo se protege uno de los espacios marinos de mayor valor ecológico del Cantábrico, sin dejar al margen la actividad pesquera que históricamente se desarrolla en sus aguas.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) está ahora realizando los trabajos técnicos en los que se fundamentará la parte pesquera del futuro plan de gestión, en colaboración con la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), según han confirmado a LA NUEVA ESPAÑA. Ambos ministerios están colaborando asimismo con el Instituto Español de Oceanografía del CSIC (IEO-CSIC).

El propósito es encontrar el equilibrio entre dos realidades que conviven en este espacio: la elevada riqueza ambiental de sus fondos y la actividad de una flota pesquera que encuentra en estas aguas importantes recursos. "Dichos trabajos tienen por objeto compatibilizar la protección de los valores por los que fue declarado el espacio con la actividad pesquera, basado en el mejor conocimiento científico disponible del espacio y de la actividad", explican desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El planteamiento supone un paso más en un proceso iniciado en 2014, cuando el Sistema de Cañones Submarinos de Avilés fue incorporado a la Red Natura 2000 como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), paso previo a su futura declaración como Zona Especial de Conservación (ZEC). Esta figura implica dotar al espacio de un instrumento de gestión específico que establezca los objetivos de conservación y las medidas necesarias para mantener sus hábitats y especies en un estado de conservación favorable.

La cuestión pesquera es especialmente sensible. El sistema de cañones de Avilés es una zona de gran productividad biológica y alberga importantes recursos que son aprovechados por distintas modalidades de la flota asturiana. Por ello, las futuras medidas de gestión podrían tener repercusiones directas sobre la actividad de los profesionales que faenan en el área.

La elaboración de la parte pesquera del plan pretende precisamente aportar la información científica necesaria para compatibilizar conservación y actividad extractiva. El objetivo es que las futuras medidas se apoyen en datos sobre las características del espacio y sobre la actividad que se desarrolla en él, teniendo en cuenta su posible interacción con los valores naturales que justificaron su protección.

En este proceso, el papel del IEO-CSIC resulta fundamental por el conocimiento acumulado durante años de investigación sobre el ecosistema del Cañón de Avilés y sobre la relación entre las pesquerías y los fondos marinos. Científicos del Oceanográfico han participado en numerosas campañas de investigación desarrolladas en este complejo sistema submarino, que han permitido profundizar en el conocimiento de sus hábitats, especies y comunidades y aportar información científica al proceso que deberá culminar con su declaración como ZEC y la aprobación de su correspondiente instrumento de gestión.

El Cañón de Avilés constituye, de hecho, uno de los espacios marinos de mayor interés científico del Cantábrico. Sus profundidades, que alcanzan los 4.000 metros, y su compleja estructura favorecen una elevada productividad y una extraordinaria biodiversidad. En sus fondos se han localizado corales de aguas frías, agregaciones de esponjas y otras comunidades de especial interés, mientras que diferentes campañas han permitido documentar la presencia de numerosas especies .

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Ahora, el reto está en trasladar todo ese conocimiento al futuro Plan de gestión. Los trabajos técnicos que se desarrollan actualmente junto al MAPA y con la colaboración del IEO-CSIC deberán servir para determinar cómo hacer compatible la conservación de este singular ecosistema con una actividad pesquera que forma parte de la realidad económica y social de la costa asturiana.