La receta de Versalles para superar las altas temperaturas que asolan Avilés: "Sidra, empanada y ambiente de fiesta"

“¿Lo mejor para combatir este calor? Sidra, empanada y ambiente de fiesta. Con eso se lleva de mucha mejor manera”. Agustín Álvarez echa mano a la botella que tiene enfriando para servir culines de sidra a todos sus invitados. El termómetro supera los 26 grados, aunque la sensación térmica es incluso mayor. “Si no tomas un culín no hay quien soporte esto”, señala el avilesino, uno de los muchos que no se quiso perder la cita grande de las fiestas de Versalles. El barrio celebró, como ya es habitual, una multitudinaria comida en la calle para 720 personas, lo que supone un récord de asistentes.

Amparo Iglesias reconoce que el sábado se acostó tarde, pero no por aprovechar hasta última hora las fiestas del barrio. A la avilesina le tocó cocinar para toda la familia, lo que le obligó a estar atada a los fogones hasta bien entrada la noche. “Cuando por la mañana vi que llovía me asusté, pensaba que no abría. Menos mal que salió el sol y podemos disfrutar de un día guapo”, señala la vecina, que destaca el espíritu de convivencia que se respira en la celebración. “Aquí nos conocemos todos, es lo que más presta. Puedes echar un rato de charla con gente que, por lo que sea, llevas tiempo sin ver”, subraya.

Versalles bate récord en su comida popular

Mientras unos pasaron la noche en los fogones, otros aprovecharon para disfrutar de la orquesta Nuevo Tango, la encargada de amenizar la verbena del sábado. “El barrio se pone muy guapo estos días, hay que aprovecharlo al máximo”, afirma Marcos González mientras en la mesa empieza a desplegar diferentes platos: filetes empanados, embutidos, tortillas... “A mí no me tocó cocinar, pero soy el que tiene que cargar todo hasta la carpa. Con este calor no sé qué prefiero”, bromea el avilesino, que destaca la importancia de hacer este tipo de festejos en los barrios de Avilés. “Este tipo de cosas son las que dan vida y forman comunidad. Se tendría que hacer una comida así, para que todo el mundo socialice, una vez al mes”, sentencia.

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La tarde contó con las actuaciones de DJ Octavio y una macrodiscoteca. Además, hoy se celebra, a las 17.00 horas, una gymkana infantil y la última de las verbenas, amenizada por Cinema y el DJ Jairo Portal. El martes se celebrará, en la iglesia de La Magdalena, la misa y la procesión para, posteriormente, acoger la actuación de la fanfarria El Felechu, que hará un pasacalles por el barrio. Las actividades las cerrará la discomóvil El show de Susana.