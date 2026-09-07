Atención conductores: Avilés aplicará importantes restricciones de tráfico por la renovación de las redes de agua
Los desvíos arrancarán este jueves a las 09.00 horas, afectarán a La Goleta, Los Telares, Playa de San Balandrán y camino Viejo de Pravia y se prolongarán durante más de dos meses
El Ayuntamiento de Avilés comunicó este lunes nuevas restricciones de tráfico que entrarán en vigor el próximo jueves 10 de septiembre, a partir de las 09.00 horas, debido a las obras de renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento que Aguas de Avilés está ejecutando en la avenida de Lugo y la calle La Goleta. Los trabajos obligarán a realizar cortes y desvíos temporales durante un periodo estimado de dos meses y medio.
Una de las principales afecciones se producirá en la avenida de Los Telares, donde quedará completamente cerrado el carril comprendido entre La Goleta y la travesía de la Industria en dirección al centro de la ciudad —Oviedo/Gijón— y hacia la avenida Conde de Guadalhorce. Al mismo tiempo, La Goleta pasará a tener sentido único entre la avenida de Lugo y la travesía de la Iglesia, en dirección a la calle Pruneda. El resto de esta vía conservará el doble sentido.
Los cambios alcanzarán también a las calles Playa de San Balandrán y camino Viejo de Pravia, cuyos vehículos no podrán salir hacia la confluencia de las avenidas de Lugo y Los Telares y deberán continuar su recorrido por La Goleta. Además, Los Telares quedará reducido de dos carriles a uno entre Pruneda y la travesía de la Industria en dirección a Castrillón, para facilitar la salida de los vehículos procedentes de esta última vía.
Las restricciones se mantendrán mientras avancen unos trabajos destinados a mejorar y modernizar las infraestructuras municipales de abastecimiento y saneamiento. Aguas de Avilés ha pedido comprensión y colaboración a los ciudadanos ante las molestias que puedan generar las obras durante las próximas semanas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere Paco Sánchez, el abogado que ayudó a inventar el Antroxu de Avilés
- La suerte aterriza en Asturias: un premio de casi 2,5 millones de euros que recae casi íntegramente en trabajadores del aeropuerto
- El gigante de la construcción abre una nueva tienda en el centro de Avilés: 175.000 euros de inversión y trece empleos
- José Gómez 'Joselito', de cerca
- Del golpe por el cierre de Zara al desembarco de nuevas cadenas: el comercio se reactiva en el centro de Avilés, pero los bajos comerciales siguen en punto muerto
- Ver para creer en la carretera Avilés-Luanco: la Guardia Civil sorprende a un menor al volante cuando estaba a punto de salirse de la carretera
- Parte del nuevo parking privado del Aeropuerto de Asturias tendrá que demolerse: 'Hay actuaciones que no son legalizables
- Comerciantes y vecinos de Las Meanas reciben con los brazos abiertos a las multinacionales: 'Es más fácil vender si cincuenta personas ven tu escaparate que si lo hacen diez