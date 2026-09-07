La Autoridad Portuaria de Avilés culmina la recuperación de las dunas de Zeluán para frenar el tránsito sobre las zonas más sensibles

Menos pisadas y más protección para uno de los rincones de mayor valor ecológico del estuario avilesino. La Autoridad Portuaria de Avilés ha culminado los trabajos de recuperación y protección del sistema dunar del Monumento Natural de Zeluán, una intervención desarrollada a lo largo de este año y cuya finalización fue comunicada este lunes. El objetivo es reducir la fragmentación del hábitat y minimizar el impacto del tránsito de personas en una zona especialmente sensible y cada vez más frecuentada, sobre todo durante los meses de verano.

La principal medida ha consistido en eliminar la senda paralela al frente dunar que conducía hasta el Observatorio de Aves. El Puerto ha retirado los postes y maromas que marcaban este recorrido y, desde ahora, el acceso deberá realizarse exclusivamente por la pasarela de madera existente. Parte de los elementos desmontados se han reutilizado para delimitar el perímetro de las dunas y ordenar las entradas a la playa, mientras que también se han acondicionado otros accesos deteriorados.

La intervención afecta a un enclave que forma parte de uno de los espacios naturales más singulares de la margen derecha de la ría. La ensenada de Llodero lleva 24 años protegida como monumento natural y constituye uno de los principales refugios asturianos para las aves acuáticas, especialmente durante los pasos migratorios. Allí se conservan además las últimas comunidades de vegetación marismeña de lo que fue el gran estuario avilesino y se han documentado especies de interés como la nutria, el lagarto verdinegro, el sapillo pintojo, el ciervo volante o la lamprea marina.

La protección sobre el papel, sin embargo, no siempre se ha trasladado al terreno. El grupo naturalista Mavea lleva tiempo alertando de incumplimientos recurrentes dentro y en el entorno del espacio: perros sueltos, pesca y marisqueo en lugares prohibidos, molestias a las aves, vertidos o personas que se bañan en puntos de la ría no habilitados para ello. César Álvarez Laó, integrante de la organización, ha insistido en que el principal problema no reside tanto en la ausencia de normativa como en la falta de vigilancia y de cumplimiento de las restricciones existentes.

Las críticas de los naturalistas ponen especialmente el foco en el control de un entorno protegido precisamente por su fragilidad. El Decreto 100/2002, que regula el monumento natural, atribuye a la Administración autonómica la obligación de establecer medidas de vigilancia para evitar su degradación y contempla además la elaboración periódica de informes sobre su estado de conservación. Mavea ha reclamado asimismo mayor control sobre la pesca y el marisqueo y ha advertido de accesos a zonas sensibles incluso durante la noche.

Más control sobre un espacio sometido a presión

La actuación ahora terminada busca reducir una parte de esa presión humana. Además de reorganizar los itinerarios, se ha reordenado la cartelería para hacer más visibles las normas y los accesos autorizados. El panel oficial del Principado de Asturias fue trasladado junto a la nueva entrada al arenal, se recolocaron los elementos divulgativos de la Autoridad Portuaria y se retiraron señales obsoletas. Los trabajos se desarrollaron desde caminos habilitados, con retirada de residuos y aplicando medidas para evitar la dispersión de especies exóticas invasoras.

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La recuperación de las dunas supone así un nuevo intento de reforzar sobre el terreno una protección que los colectivos conservacionistas consideran insuficiente desde hace años. Mavea mantiene abiertos otros frentes, desde los descartes de la pesca profesional —que vincula con la disponibilidad de alimento para las gaviotas— hasta su petición al Puerto para impedir la pesca en el entorno del astillero. La nueva ordenación de Zeluán reduce ahora el impacto directo de los visitantes, aunque el reto sigue siendo más amplio: hacer efectiva en el día a día la protección de uno de los enclaves naturales más valiosos y, al mismo tiempo, más presionados de la ría de Avilés.