Avilés arropa a los nueve jóvenes del Team Kraken antes de su gran cita con la robótica en Andorra

El Ayuntamiento quiso dar su último impulso al Team Kraken antes de afrontar uno de los mayores retos de su corta trayectoria. El concejal de Educación, Juan Carlos Guerrero, recibió en el Consistorio a una representación del club avilesino de robótica, que el próximo fin de semana viajará a Andorra la Vella para disputar la final nacional de la World Robot Olympiad (WRO). La expedición estará formada por tres equipos y nueve niños y niñas, que acudirán a la cita después de conseguir su clasificación como representantes de Asturias y Galicia. Durante el encuentro, Guerrero pudo conocer los trabajos que los jóvenes han preparado durante los últimos meses para medirse con algunos de los mejores especialistas de su edad en programación y construcción de robots.

El billete para Andorra se lo ganaron el pasado 30 de mayo en la fase regional celebrada en el Muncyt de A Coruña, donde participaron cerca de medio centenar de escolares gallegos y asturianos. El balance para la entidad avilesina fue sobresaliente: Kraken Girls se impuso en RoboMission-Start, mientras que Team Kraken y mekanik-Krakens vencieron en Future Innovators Elementary y Junior, respectivamente. Ahora llegan al campeonato estatal con propuestas vinculadas a la detección de la afonía y la protección de la Muralla de Avilés, además de afrontar el denominado "desafío del robot", en el que tendrán que demostrar su capacidad para diseñar, construir y programar sus máquinas.

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La final nacional se celebrará los días 12 y 13 de septiembre en Andorra la Vella y reunirá a equipos clasificados a través de los diferentes torneos previos. La organización prevé alrededor de 120 conjuntos de España y Andorra y unos 300 participantes, dentro de una competición que busca fomentar entre los más jóvenes la tecnología, la ingeniería y la programación mediante retos prácticos. Para Team Kraken supone un nuevo paso en una trayectoria iniciada en el curso 2024-2025 y asentada ya en Avilés, donde la asociación cuenta con sede en la Plaza Mayor de Llaranes. Los mejores clasificados en Andorra podrán conseguir además el pasaporte para la final internacional de la WRO, prevista del 8 al 10 de diciembre en Puerto Rico.