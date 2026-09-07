Cáritas y Cruz Roja se movilizan en Avilés ante el inicio del curso escolar

Llega septiembre y para muchas familias la "cuesta" más pronunciada del año: las dificultades económicas siguen condicionando el día a día en numerosas casas y, aunque el número de hogares atendidos por las entidades sociales se mantiene en niveles similares a años anteriores, desde Cáritas advierten de que esta estabilidad no implica una reducción de la pobreza. Al contrario, las situaciones de exclusión más graves se han intensificado y la pobreza se está convirtiendo en una realidad cada vez más cronificada.

Entre los principales factores que explican esta situación, en boca de Félix Amorín, coordinador de Cáritas Arciprestal de Avilés, se encuentran el aumento del coste de la vida y, especialmente, las dificultades para acceder a una vivienda. El incremento de los alquileres, la escasez de vivienda asequible y la proliferación del realquiler han convertido el acceso a un hogar en uno de los principales factores de exclusión social. Las familias con menos recursos son las que soportan con mayor intensidad el impacto de esta situación.

En este contexto, la vuelta al colegio supone un esfuerzo añadido para muchos hogares. Para responder a estas necesidades, Cruz Roja, por ejemplo, llevará a cabo el próximo 12 de septiembre una campaña de recogida de material escolar en colaboración con Carrefour Parque Astur. Desde la entidad invitan a la ciudadanía a adquirir y donar en el propio establecimiento productos como cuadernos, lápices, bolígrafos, estuches o mochilas. El objetivo es contribuir a que niños y niñas de familias con dificultades económicas puedan comenzar el curso en igualdad de oportunidades. "Un pequeño gesto", afirman.

La labor de las entidades sociales se apoya también en el trabajo de sus voluntarios. En el caso de Cruz Roja Avilés, 248 personas voluntarias han colaborado con la organización en lo que va de año, haciendo posible la atención de 2.391 personas. A pesar de esta participación, Cruz Roja mantiene abiertas plazas para nuevos voluntarios, especialmente ante el incremento de actividades previsto para septiembre. Entre ellas se encuentran programas de apoyo escolar dirigidos a niños, niñas y adolescentes, clases de aprendizaje del castellano para personas migrantes y talleres de envejecimiento saludable destinados a personas mayores.

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La situación es diferente, aunque comparte un mismo desafío, en Cáritas. La organización alerta de una creciente escasez de voluntariado, especialmente en las Cáritas parroquiales. "Por una parte tenemos el envejecimiento del perfil tradicional y por otro la caída del compromiso juvenil: las nuevas generaciones muestran una mayor preferencia por colaboraciones puntuales frente a compromisos fijos a largo plazo", afirma Amorín ante un inicio de curso que se anticipa activo en los colectivos del tercer sector.