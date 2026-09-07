Creaciones innovadoras en miniatura para conquistar el paladar de los avilesinos

Los fogones ya están encendidos. Platos en miniatura animan el lunes. Ha comenzado la Semana de la tapa en veintiséis establecimientos. La propuesta es variada, desde un rollo de bonito hasta un buñuelo hecho con carrilleras. "Está muy buena", afirma Carlos García Fernández, que degusta un milhoja ibérico en Galiana. Los hosteleros confían en batir récords y superar las cifras de ventas de años anteriores. "En los últimos años, la cultura de las tapas se está extendiendo y cada vez hay más personas que vienen a comer una tapa con un vino", señala Pepo Martínez, del Yanik.

Ángel Rodríguez es el responsable del 33400, en la avenida de Alemania. "Empezamos hoy con la Semana de la tapa y es buena para todos, ya que no solo participa la clientela habitual sino también personas que vienen a probar las tapas", señala Rodríguez, momentos antes de mostrar la delicia gastronómica que aporta su local. "Un rollo de bonito tradicional", así lo explica el hostelero que afirma que la Semana de la tapa "es una buena iniciativa para comenzar el curso escolar". Vende esa tapa a seis euros y acompaña el rollo en una cazuela con patatas fritas y pimientos. A Julio García, que es uno de los habituales de su negocio, le encanta. "Ya la probé y está buenísima, en su punto", señala poco antes de degustar una segunda tapa de rollo de bonito.

José Francisco Fernández es el jefe de cocina de Casa Lin. Aporta a esta semana gastronómica en miniatura un tataki de bonito. "Pega muy bien con la sidra y además tiene un regusto picante y agridulce", detalla este cocinero que confía en que el local supere "las doscientas y pico" tapas de anteriores ediciones. La clientela suele responder muy bien ante este tipo de iniciativas, resalta Rodrigo Suárez, responsable de este negocio centenario en la avenida de Los Telares. La tapa cuesta 3,50 euros.

Y entre más y más platos. Hay locales que presentan varias propuestas y no solo una. Este es el caso del Bello Otero. Una de las tapas es el Milhoja ibérico. Lo cuenta la camarera Bea Sánchez: "Lleva patata, solomillo de cerdo ibérico, crema de setas y parmesano, puerro y aceite pesto". La tapa cuesta 3.50 euros y Sánchez tiene plena confianza en que este tipo de iniciativas fidelizan clientela. "Esta tapa en concreto, tiene una armonía de sabor perfecta", destaca momentos antes de servirle la tapa al joven Carlos García Fernández, que coincide con las tesis defendidas por Sánchez: "Está muy buena, sí. La carne lo mejor".

Pilar Meana ha preparado otro Milhoja boloñesa que emula el cachopo con el que ha ganado el concurso de mejor plato de España. La obra de Meana en La Cantina de Villalegre cuenta con dos capas con ternera asturiana, crema de queso además de una nube de glass y frutos rojos. "Es una mezcla entre salado y dulce", destaca la cocinera no sin antes resaltar la buena idea que es la Semana de la tapa con la que espera llegar a vender varios cientos de tapas "de un producto elaborado" y de captar nueva clientela. La milhoja de La Cantina cuesta cinco euros.

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En el Yanik, Pepo Martínez ultima los detalles de "Saturno", que es como se llama el buñuelo hecho a base de carrilleras, crujiente de maíz y crema de setas, entre otros. La vende a cinco euros e incide en que "el pasado año, la Semana de la tapa tuvo muy buena acogida", que es lo mismo que espera para la cita que se extenderá hasta el día 13 en veintiséis locales de la ciudad que quieren continuar con la buena senda que el verano les ha dejado.