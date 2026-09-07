"Fuera de Guion" abre en Avilés el debate sobre las nuevas masculinidades: "¿Qué cosas son de hombres y cuáles no?"

"¿Qué cosas son de hombres?", "¿Qué cosas no son de hombres?" y "¿Qué es ser un buen hombre?". Fueron solo algunas de las preguntas escritas sobre las tarjetas que sirvieron este lunes para romper el hielo en la primera sesión de "Fuera de Guion", el programa que invita a jóvenes de entre 14 y 30 años a reflexionar sobre las nuevas masculinidades. El estreno, de 18.00 a 20.00 horas en la Casa de las Mujeres de Avilés, comenzó con una toma de contacto: cada participante dijo su nombre, su edad y eligió un animal y un color con los que se identificaba. Después llegaron más preguntas, el intercambio de impresiones y el debate.

Al frente del proyecto están Saia Galán, artista, y Florencia González, psicóloga, que plantean las sesiones como un espacio de escucha y experimentación más que como un taller convencional. "Las otras masculinidades son todavía casi un descubrimiento, es un tema del que apenas se está empezando a hablar", explica Galán. El objetivo es abordar la identidad, los estereotipos y aquello que socialmente se espera de un hombre. "Muchos chicos no se sienten encajados en esos modelos y queremos dar valor a todas esas otras cosas que también se viven desde la masculinidad", añade.

González reconoce que todavía existen prejuicios para participar en este tipo de iniciativas, a los que se suma la influencia de determinados contenidos en redes sociales. "En los últimos tiempos se han instalado entre los jóvenes discursos muy rígidos sobre lo que significa ser hombre", señala. De ahí el propio nombre del proyecto. "¿Dónde queda la voz de los que se corren de ese guion? Queremos que aparezcan otros relatos que también son válidos y construyen masculinidades diversas", sostiene.

Las sesiones combinan dinámicas lúdicas, recursos audiovisuales, debates y análisis de contenidos de internet. Entre los asuntos que se abordarán figura la llamada "manosfera", el entramado de discursos machistas que se ha extendido por las redes. "Queremos investigar conceptos de masculinidad que tenemos muy instaurados y preguntarnos de dónde vienen, ya sea de la sociedad, la publicidad o internet", explica Galán.

La primera jornada sirvió precisamente para conocer las perspectivas de los asistentes. A preguntas sobre qué es ser hombre o qué esperan encontrar en el programa se sumaron otras sobre por qué habían decidido acudir y en qué punto se encontraban personalmente. La intención es que las sesiones se construyan también a partir de las inquietudes del grupo. Al terminar, las monitoras animaron a los participantes a buscar a más jóvenes que puedan estar interesados y sumarlos a la iniciativa.

Las reflexiones acabarán en un fanzine

Todo ese proceso tendrá como resultado un fanzine colectivo elaborado con las ideas que surjan durante los encuentros. "El objetivo final es recoger todas estas reflexiones que iremos escribiendo conjuntamente en una publicación artesanal", explica Galán. El trabajo podrá incluir textos, ilustraciones, fotografías, collages o poemas y la intención es compartirlo posteriormente con la ciudadanía de Avilés.

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Para quienes todavía dudan en acercarse, González lanza una invitación clara: "Si tienen la necesidad de ser escuchados o de hablar, que vengan. Aquí no hay respuestas correctas ni verdades absolutas". La psicóloga insiste en que el objetivo es "dudar un poco más" de los discursos establecidos y preguntarse quién es cada uno. "Al final, no puede ser que la definición venga siempre de fuera. Es importante que puedan tener su propia voz y ser escuchados".