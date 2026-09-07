El ilustrador Max Vento impartirá talleres gratuitos de dibujo en las Jornadas del Cómic de Avilés que se inauguran este martes

El ilustrador valenciano Max Vento impartirá tres talleres de dibujo pensados para niños y adolescentes en el marco de las XXXI Jornadas del Cómic 'Villa de Avilés', que se inauguran este martes en Avilés. La cita se desarrollarán en la sala infantil de la biblioteca municipal Bances Candamo.

Habrá dos talleres dirigidos a niños y niñas de entre 8 y 13 años, que comenzarán el miércoles 9 y el jueves 10 las 17:00 horas. Por su parte, los chicos y chicas de entre 13 y 16 años podrán participar en otro taller que se celebrará el jueves 10, desde las 18:00 horas. Las jornadas serán gratuitas y tampoco requieren inscripción previa, si bien las plazas se asignarán por orden de llegada, hasta completarse el aforo máximo de 15 participantes.

Esta iniciativa tiene por objetivo acercar el arte de la ilustración y el dibujo a los más jóvenes, introduciéndola en el cómic de la mano de uno de los nombres invitados a esta edición. Max Vento ha participado en varias ediciones previas de las Jornadas del cómic. Estos talleres no son nuevos para Vento en Avilés ya que hace algo más de una década, en las ediciones de 2014 y 2015 impartió cursillos de ilustración gráfica dirigidos a escolares de la ciudad, uno de ellos en el colegio de Villalegre.

Tras presentarse con su serie "Actor Aspirante", que finalmente fue publicada completa en un volumen integral, Max Vento ha seguido manteniendo una interesante carrera como autor de cómic a la que ha sumado alguna serie abierta más, como la juvenil "Claudio y Lucia" , así como varias novelas gráficas como "El viejo y el loco", con guion de Ricardo Vilbor, "Kokoschka: retrato de un amor expresionista", obra alrededor del célebre pintor que permanece inédita de momento en nuestro país o la reciente "Gaudí: el soñador de Barcelona". Unas obras a las que pronto sumará alguna más y que compagina con la ilustración para primeras marcas.

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Las veteranas Jornadas del cómic -destacan por su carácter internacional con 27 autores originarios de 9 países diferentes que darán interesantes charlas, participarán en mesas redondas, presentarán y protagonizarán firmas en la que los autores dedicarán ejemplares de sus obras e interactuarán con su público- abren sus puertas este martes en Bances Candamo a las 17.00 horas. Lueog habrá coloquios con diferentes autores en este orden a partir de las 17.20 y con unos veinte minutos de duración: Bartolomé Seguí, Danide, Pep Brocal y Juni Ba. A las 21.00 habrá sesión de firmas en el auditorio de la Casa de Cultura.