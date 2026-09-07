El juzgado acepta paralizar la demanda de Asturagua contra el Ayuntamiento de Avilés para que negocien

El Tribunal de Instancia Sección de lo Contencioso Administrativo Plaza nº 1 de Oviedo ha admitido la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Avilés y Asturagua/Veolia para que se paralice el procedimiento tras la demanda presentada por la compañía que gestiona el servicio de agua en el concejo. Esto significa que comienza a correr el plazo de 60 días para que las partes alcancen un acuerdo extrajudicial. Mientras tanto, el PP ha formalizado la iniciativa para reprobar a la alcaldesa, la socialista Mariví Monteserín, en el próximo Pleno.

La compañía reclama 15,3 millones al Ayuntamiento de Avilés porque considera que ha dejado de ganar mucho de lo que tenía previsto cuando en 2009 se hizo con la explotación del servicio. La situación no es nueva. Hace cinco años el socio privado de la empresa mixta ya cobró dos millones con los votos del PSOE y el PP.

La auditoría, en marcha

El gobierno socialista explicó en un comunicado que ya se ha encargado el informe de valoración del desequilibrio del contrato de gestión del ciclo integral del agua de Avilés y que se está analizando el quinquenio 2020-2024, tal como plantea el contrato y tal y como se hizo en 2021 con respecto al quinquenio 2014-2019, una vez cerrados los cinco ejercicios.

La empresa que realiza el estudio es Auditoria y Diagnóstico Empresarial SA, y está analizando la situación actual del equilibrio económico-financiero del contrato y el cálculo actualizado de la TIR (Tasa Interna de Retorno) para poder valorar las posibles medidas que permitan dar cumplimiento a los términos del contrato. La propuesta y las conclusiones se trasladarán al Pleno Municipal, que es el órgano competente para su aprobación, matizó la parte socialista del Gobierno.

El portavoz del PSOE, Manuel Campa, señaló en el mismo comunicado que "el análisis de los quinquenios es una exigencia del contrato y el Ayuntamiento cumple con esta obligación. También lo es la aprobación, por parte del Pleno Municipal, del incremento del IPC cada año. Obligación que el Partido Popular incumplió votando en contra". Y pidió a la portavoz del PP, Esther Llamazares, que "no olvide mencionar este detalle".

También remarcó que “a Esther Llamazares le cuesta asumir el papel que, derrota tras derrota, tiene asignado y reclama competencias que no le corresponden. El Gobierno gestiona y traslada propuestas al Pleno, que es donde el resto de grupos municipales pueden aportar y decidir”.

Tintes electoralistas

Añadió que "la empresa está dispuesta a buscar un acuerdo dialogado y dentro de las condiciones del contrato y, por ese motivo, ambas partes hemos solicitado la suspensión del proceso judicial".

Y entró ya en materia de campaña electoral. "El Partido Popular, que no se olvide la señora Llamazares, aprobó este contrato en su momento y su preocupación debería estar centrada en el interés general de la ciudad. ¿Es capaz de pensar en algo más que no sea en cómo volver a ser cabeza de lista? Porque la gestión del agua en Avilés ha sido y es muy positiva. El agua sale del grifo, es de calida y la red se ha renovado. ¿Va a mejorar el servicio del agua con la reprobación que impulsa el Partido Popular?".

Para concluir, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Avilés señaló que "quizás a la portavoz popular 60 días se le hacen demasiado largos para saber si será la protagonista de otra derrota y el sonido de la cuenta atrás le pone muy nerviosa".

La iniciativa del PP

Esther Llamazares, por su parte, defendió la reprobación de la Alcaldesa alegando que existe "una documentada concatenación de omisiones administrativas, falta de información a la Corporación y la desatención de expedientes clave en torno al contrato del ciclo integral del agua, gestionado a través de la sociedad mixta Aguas de Avilés".

El objetivo del PP es que "cada grupo político se pronuncie sobre la defensa de las prerrogativas del Pleno, el rigor en la gestión pública y la transparencia debida a la ciudadanía de Avilés". Se trata, añadió Llamazares, de que se "censure con absoluta firmeza el comportamiento del Gobierno local". Y en ese sentido, "la máxima responsable de la acción de gobierno es la alcaldesa".

«No nos encontramos ante un error fortuito ni ante una simple falta de diligencia, sino ante una secuencia consciente y sostenida de omisiones: el Gobierno local conocía la existencia y la envergadura de las reclamaciones económicas, conocía que el Pleno era el único órgano competente para decidir sobre el reequilibrio contractual y, pese a ello, decidió sustraer el debate, no incoó los trámites preceptivos y dejó que el conflicto concluyese en los tribunales por silencio administrativo», señaló la portavoz del PP.

Remarcó Llamazares que "la dimensión real del riesgo económico se ocultó por parte del gobierno y no fue hasta la tramitación de la Cuenta General de 2025, donde el PP descubrió en el análisis detallado de la cuenta, una provisión por responsabilidades a largo plazo de 15.323.858 euros de la que no se daba cuenta ni detalle alguno".