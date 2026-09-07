Miguel Casariego, decano del Colegio de Arquitectos de Asturias: "La evaluación de edificios de viviendas debería ser para todos los inmuebles"

Tres de cada cuatro bloques de edificios en Avilés están sujetos al Informe de Evaluación de Edificios (IEE), una especie de "ITV" que sirve para comprobar el estado del inmueble. Pero uno de cada cinco edificios de más de 50 años todavía no lo tiene registrado. Un número importante de esos inmuebles se levantaron durante las décadas de los años 50 y 60, coincidiendo con el fuerte crecimiento industrial y con la construcción de barrios como Llaranes, La Luz, Versalles o La Carriona.

Miguel Casariego Rozas es decano decano del Colegio de Arquitectos de Asturias (COAA) desde 2022. En esta entrevista analiza el impacto del IEE en Avilés.

¿Cómo valora el Colegio Oficial de Arquitectos el instrumento denominado IEE?

En general, muy positivamente. Hay que tener en cuenta que los edificios de vivienda suelen proyectarse para un periodo de vida útil de 50 años. En la mayor parte de los casos, la duración real de estos edificios supera esa cifra, lo cual pone de relieve la importancia de hacer un seguimiento de su comportamiento. Todo envejece, la estructura, los cerramientos, las instalaciones..., y más aún si las labores de mantenimiento no se realizan adecuadamente. El IEE es una "fotografía" del estado del edificio, y señala las medidas que deben tomarse en relación con las deficiencias que presenta.

Pero se limita a analizar el estado de los edificios destinados a vivienda, y no a todos.

Creemos que la normativa se ha quedado corta al extender esta exigencia solamente a los edificios de vivienda, dejando fuera a edificios de otros usos. No solo porque el envejecimiento de los materiales actúa en todos ellos de un modo similar, sino porque, en muchas ocasiones, estos edificios, generalmente públicos, están sometidos a un uso más intensivo, lo que acentúa su desgaste.

¿Considera entonces que el IEE es efectivo para evaluar el estado del parque inmobiliario, o podrían existir otras fórmulas más adecuadas y pertinentes?

El IEE evalúa tres aspectos de los edificios: su estado de conservación, la adecuación de su accesibilidad, y su grado de eficiencia energética. Respecto a su estado físico, donde cabe destacar lo relativo a la seguridad estructural, la inspección supone solamente una primera aproximación; no se trata de un examen en profundidad, que requeriría análisis, ensayos, pruebas, etcétera. Sin embargo, suele ser suficiente para detectar síntomas de patologías preocupantes, y permite poner en guardia sobre la necesidad de profundizar los análisis cuando esa primera inspección organoléptica así lo aconseje. En este sentido, el enfoque dado a esta normativa nos parece proporcionado.

¿Considera que desde el Principado se vigila con diligencia el cumplimiento de la normativa?

El Colegio no tiene constancia de ello. Los IEE se tramitan directamente a través de la página electrónica del Principado de Asturias, y son expedientes cuyo visado colegial no es necesario. El COAA facilita asesoramiento técnico a los arquitectos para la elaboración de estos informes, pero no efectúa un seguimiento de la labor de la Administración. Lo que sí podemos apreciar es que la puesta en práctica de esta actividad está causando un efecto muy positivo sobre los usuarios de los edificios, que ya han comprendido y asimilado la idea de que los edificios necesitan inspecciones técnicas periódicas, como ocurre con los vehículos. Creemos que la norma está siendo muy beneficiosa para la sociedad.

¿Cuáles son, a su juicio, las características más destacables de los barrios levantados a mediados del siglo pasado en Avilés, desde el punto de vista de los IEE?

Los barrios de Llaranes, La Luz, Versalles o La Carriona, fueron construidos en una época en la que la normativa técnica de la edificación no era tan exigente como lo es ahora. También hay que tener en cuenta la situación económica de nuestro país en los años 50 y 60 del siglo pasado. Sin embargo, la planificación urbanística y la propia arquitectura de esos barrios obreros nos han dejado muestras de indudable valor e interés. La cuestión es que se trata de viviendas sencillas, construidas con severas limitaciones temporales y presupuestarias, y que su antigüedad ya ha rebasado ampliamente los 50 años. Como ya hemos dicho, las limitaciones económicas conducen a alargar la vida útil de los edificios más allá de los tiempos de utilización previstos, y por ello es tan importante llevar a cabo las inspecciones, y las reparaciones que sean precisas, para garantizar que el comportamiento de los edificios sigue siendo adecuado. Ese es el objetivo de los IEE.

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