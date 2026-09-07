El "uso recreativo" de Zeluán choca con la conservación del refugio natural

La imagen es de postal: un embarcadero con iluminación ornamental, aguas mansas salpicadas de chalanos en primer término; al fondo, buques; arena, vegetación… La instantánea parece idílica, pero no cuenta toda la verdad: parte de este rincón de la margen derecha de la ría de Avilés, cada vez más frecuentado por locales y turistas sobre todo en verano, lleva 24 años protegido como monumento natural. Pero solo en papel. Sobre el terreno los incumplimientos de toda normativa son constantes, a juicio de los integrantes del grupo naturalista Mavea, empeñados en conservar y mantener este reducto a los pies de la gran industria.

Pesca y marisqueo, perros sueltos, molestias a las aves, vertidos y falta de vigilancia forman, según la agrupación, un creciente listado de problemas en uno de los principales refugios de aves acuáticas de Asturias que, sobre el mapa, comparten Gozón y Avilés. César Álvarez Laó, de Mavea, considera que el problema no es tanto la ausencia de normas como la falta de cumplimiento y control.

Baños

El baño es uno de los primeros problemas que señala. El aumento de personas que acuden a la zona durante los meses de verano llevó a la Autoridad Portuaria a colocar señales en puntos como Arañón y San Balandrán advirtiendo de que se trata de una zona no permitida para el baño. Nada que ver con el pasado. "Es un eufemismo ya que tendrían que prohibirlo pues tiene vertidos frecuentes de operaciones de barcos, instalaciones industriales, la depuradora y los colectores que desembocan en la cola de la ría. El baño tendría que estar prohibido pero ninguna Administración se atreve poner el cascabel al gato", subraya Laó, biólogo de formación.

Perros

El tránsito de perros sueltos está igualmente prohibido dentro del monumento natural. Pese a ello, Mavea asegura que es una práctica habitual. Álvarez Laó calcula que aproximadamente la mitad de las personas que pasean por la zona acompañadas de perros los llevan sueltos. "Cuando les damos el toque unos nos dicen desconocer la prohibición pese a las señales existentes; otros, directamente, hacen caso omiso", lamenta Mavea.

Para Mavea, el problema trasciende el mero incumplimiento de una norma. El espacio fue protegido precisamente por su valor natural y, de manera especial, por su importancia para las aves acuáticas migratorias. El decreto de declaración destaca que la Ensenada de Llodero es uno de los principales refugios de aves acuáticas de Asturias y que durante los pasos migratorios llegan a concentrarse miles de individuos que utilizan la zona para alimentarse y refugiarse. El censo es interminable.

Pesca y policía portuaria

La pesca y el marisqueo constituyen otro de los conflictos recurrentes, siempre según Mavea. La normativa prohíbe tanto la pesca con caña como con nasa y también la recolección de anélidos y moluscos. Sin embargo, Álvarez Laó asegura que pescadores y mariscadores continúan accediendo al espacio protegido. Algunos, señala, llegan incluso a entrar de noche en zonas donde la actividad está prohibida. Durante el verano, añade, la presencia puede llegar a producirse prácticamente a cualquier hora.

Mavea reclama una mayor vigilancia y considera insuficiente la situación actual. "La Policía Portuaria dispone de cámaras que permiten controlar diferentes puntos de la ría, pero en ocasiones nos responden que no existe personal suficiente para intervenir ante las incidencias. Entonces hay que recurrir a Policía Local, Guardia Civil…", explica Laó.

Descartes

La reclamación de Mavea encuentra un punto de apoyo directo en el propio Decreto 100/2002. El artículo 4 establece que la gestión y administración del monumento natural corresponde a la Consejería competente en materia de espacios naturales protegidos y señala que la Administración del Principado debe establecer "las medidas de control y vigilancia para prevenir la degradación del Monumento". La norma va incluso más allá. El artículo 9 establece que periódicamente debe elaborarse un informe sobre el estado de conservación del Monumento y sobre el cumplimiento de las disposiciones establecidas.

Otro de los frentes abiertos está también con la actividad pesquera profesional. Álvarez Laó asegura que, durante trabajos de seguimiento realizados por el grupo mientras efectuaba censos de aves, observaron durante un año que más de un 20% de los barcos que entraban en la ría realizaban descartes. Mavea relaciona además los descartes y la disponibilidad de alimento con otro problema visible en la ría que afecta a la ciudad calles adentro: la presencia de gaviotas. La agrupación considera que tanto la actividad pesquera como determinados comportamientos humanos contribuyen a mantener una fuente constante de alimento para estas aves.

Mavea reclama además una actuación específica en el entorno del astillero. Según Álvarez Lao, la organización lleva alrededor de dos años solicitando al Puerto de Avilés que prohiba la pesca en esa zona, situada fuera de la delimitación del monumento natural pero dentro de la ensenada. La respuesta, asegura, ha sido que la cuestión está siendo estudiada, pero la prohibición no se ha materializado.

Mientras tanto, sostiene Mavea, pescadores y mariscadores continúan utilizando ese punto para acceder a la ensenada, generando nuevos conflictos en un espacio especialmente sensible. Y es que la ensenada de Llodero alberga las últimas comunidades de vegetación marismeña de lo que fue el gran estuario de Avilés. Además de un censo regular de aves, los del grupo ornitológico cuentan con un inventario de los hábitats y especies de interés que se pueden encontrar en el monumento natural: la nutria, el lagarto verdinegro, el sapillo pintojo, el ciervo volante y la lamprea marina son solo unos ejemplos.

Desplazamientos migratorios

Quizá uno de los conflictos menos visibles sea, precisamente, el que afecta al principal motivo por el que el espacio fue protegido. La ensenada de Llodero es utilizada por numerosas especies durante sus desplazamientos migratorios. El propio decreto de declaración cita especies como el zarapito real, el ostrero euroasiático y el cormorán moñudo, incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas en diferentes categorías.

Álvarez Laó advierte de que el uso recreativo de la zona puede provocar continuas molestias. La normativa establece con carácter general la prohibición de cualquier actuación que altere las condiciones del espacio protegido o resulte dañosa para la fauna. La declaración como monumento natural no fue casual. El decreto aprobado en 2002 describe Zeluán y Llodero como un enclave de "grandes valores naturales" y justifica la necesidad de establecer normas de protección para evitar la pérdida de los elementos que sustentan su interés de conservación. Ahora el "uso recreativo" de este enclave natural choca con la conservación del refugio de limícolas.