Tratamientos Asfálticos ejecutará las obras de reordenación del tráfico en el centro de Avilés

La empresa Tratamientos Asfálticos S. A. ha sido la adjudicataria de los trabajos de pavimentación correspondientes a la ejecución de las obras del proyecto de reordenación del tráfico en las calles La Cámara y la Avenida de Alemania.

Según consta en la plataforma de contratación del sector público, el contrato de adjudicación asciende a 102.726 euros, frente a los 131.503 estimados en las bases de licitación.

La modificación de la calle de La Cámara consistirá en la eliminación del carril de bajada desde Pruneda, quedando un único carril con un ancho de 4,40 metros y aparcamientos en batería a ambos lados. En el caso de la avenida de Alemania consistirá en cambiar, en el tramo comprendido entre la Calle La Cámara y la intersección con la Calle José Manuel Pedregal, uno de los dos carriles actuales permitiendo la circulación hacia La Cámara.

Noticias relacionadas

Dentro de este proyecto se prevé también mejorar la accesibilidad de los vados peatonales y las aceras.