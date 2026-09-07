Tratamientos Asfálticos ejecutará las obras de reordenación del tráfico en el centro de Avilés
El contrato se ha adjudicado en 102.726 euros
M. Martínez
La empresa Tratamientos Asfálticos S. A. ha sido la adjudicataria de los trabajos de pavimentación correspondientes a la ejecución de las obras del proyecto de reordenación del tráfico en las calles La Cámara y la Avenida de Alemania.
Según consta en la plataforma de contratación del sector público, el contrato de adjudicación asciende a 102.726 euros, frente a los 131.503 estimados en las bases de licitación.
La modificación de la calle de La Cámara consistirá en la eliminación del carril de bajada desde Pruneda, quedando un único carril con un ancho de 4,40 metros y aparcamientos en batería a ambos lados. En el caso de la avenida de Alemania consistirá en cambiar, en el tramo comprendido entre la Calle La Cámara y la intersección con la Calle José Manuel Pedregal, uno de los dos carriles actuales permitiendo la circulación hacia La Cámara.
Dentro de este proyecto se prevé también mejorar la accesibilidad de los vados peatonales y las aceras.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere Paco Sánchez, el abogado que ayudó a inventar el Antroxu de Avilés
- La suerte aterriza en Asturias: un premio de casi 2,5 millones de euros que recae casi íntegramente en trabajadores del aeropuerto
- El gigante de la construcción abre una nueva tienda en el centro de Avilés: 175.000 euros de inversión y trece empleos
- José Gómez 'Joselito', de cerca
- Del golpe por el cierre de Zara al desembarco de nuevas cadenas: el comercio se reactiva en el centro de Avilés, pero los bajos comerciales siguen en punto muerto
- Ver para creer en la carretera Avilés-Luanco: la Guardia Civil sorprende a un menor al volante cuando estaba a punto de salirse de la carretera
- Parte del nuevo parking privado del Aeropuerto de Asturias tendrá que demolerse: 'Hay actuaciones que no son legalizables
- Comerciantes y vecinos de Las Meanas reciben con los brazos abiertos a las multinacionales: 'Es más fácil vender si cincuenta personas ven tu escaparate que si lo hacen diez