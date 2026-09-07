Últimos días para apuntarse a los talleres de iniciación musical del Conservatorio Julián Orbón
El plazo termina este jueves 10 de septiembre y la actividad está dirigida a niños de seis y siete años
El Conservatorio Municipal Julián Orbón de Avilés encara los últimos días para formalizar la preinscripción en sus talleres de iniciación musical para niños y niñas de seis y siete años. El plazo permanecerá abierto hasta este jueves 10 de septiembre y la actividad está dirigida a menores nacidos en 2019 y 2020, como paso previo a las enseñanzas regladas, cuyo acceso se fija a partir de los ocho años.
Las clases se desarrollarán una hora a la semana entre octubre y mayo y la matrícula tendrá un coste de 145 euros, con las bonificaciones previstas en la ordenanza municipal. Las plazas son limitadas y se adjudicarán por riguroso orden de preinscripción. Las solicitudes pueden presentarse preferentemente a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Avilés o de manera presencial en una oficina de registro.
Los talleres permitirán al alumnado conocer de primera mano los distintos instrumentos musicales antes de decidir cuál estudiar en el futuro, además de adquirir una base que facilite su posterior incorporación a la formación reglada. Entre los contenidos figuran la expresión corporal y vocal, la audición musical, el ritmo, las cualidades del sonido y la improvisación. El director del centro, Carlos Galán, destaca que la mayoría de quienes participan en esta actividad acaba incorporándose después a las enseñanzas regladas del conservatorio.
El pasado curso participaron 26 niños y niñas en estos talleres. La asistencia, no obstante, no da acceso directo a los estudios reglados, ya que la admisión depende de una prueba de aptitud y de un posterior sorteo para asignar instrumento. El listado provisional de admitidos se publicará el 14 de septiembre, el definitivo el día 17 y la inscripción se desarrollará del 18 al 23 de septiembre.
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