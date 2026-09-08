El Aeropuerto de Asturias registra una nueva intervención sanitaria tras el desmayo de un trabajador

La ambulancia ha tenido que realizar otra intervención en el Aeropuerto de Asturias. En esta ocasión, un trabajador de 44 años ha tenido que ser trasladado en la mañana de este martes al Hospital Universitario San Agustín de Avilés en UVI móvil tras sufrir un desmayo mientras se encontraba en las instalaciones de la cocina de la instalación aeroportuaria.

Tras recibir la alerta, el servicio de Emergencias activó de inmediato una UVI móvil para atender la emergencia sanitaria en la terminal. Los servicios médicos asistieron al operario en el lugar y, tras una primera valoración e estabilización, procedieron a su traslado al centro hospitalario de referencia en Avilés para someterlo a un examen médico completo. Por el momento no han trascendido más detalles sobre el estado de salud ni la evolución del trabajador.

Este incidente se suma al ocurrido a mediados de agosto. En aquel momento, Una ambulancia del Hospital San Agustín tuvo que acudir al aeródromo castrillonense para atender a un trabajador, de 57 años, tras sufrir una indisposición. El mes anterior, una mujer que aterrizó en el Aeropuerto de Asturias tuvo que ser trasladada al Hospital USan Agustín por otra indisposición.

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La empresa Aena, que atiende 46 aeropuertos de interés general en España, decidió prescindir de la ambulancia en el Aeropuerto de Asturias, de tal modo que los servicios médicos han tenido que acudir al aeródromo en más de medio centenar de ocasiones desde Avilés.