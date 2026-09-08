La Escuela Municipal de Cerámica oferta una decena de talleres para todos los niveles

Iniciación, torno, técnicas escultóricas, molde, nuevas técnicas cerámicas y acuarela, y cerámica para jóvenes completan la oferta de talleres de la Escuela Municipal de Cerámica para el nuevo curso 2026-2027. La matrícula se deberá realizar de manera presencial entre los próximos días 14 y 18 en la Factoría Cultural (Avda. de Portugal, 13), de 9.00 a 14.30 horas. Las plazas se cubrirán por orden de inscripción y solo será posible matricularse o quedar en lista de espera en uno de los talleres.

Los precios son de 63 euros por inscripción y 32,55 euros por mensualidad, con la excepción de los cursos para jóvenes, que tienen tasas específicas:10,50 euros por inscripción en ambos casos, y mensualidad de 14 euros para el de acuarela y de 22 euros para el de cerámica.

El desglose de horarios y contenidos son los siguientes:

Iniciación

Técnicas de mesa, torno y decoración cerámica. La primera opción es los martes y jueves de 9.30 a 11.45 horas con el profesor Orlando Morán. Y la segunda es en horario de tarde, de 16.30 a 18.45 con Pablo Hugo Rozada. El curso comenzará el 6 de octubre hasta el 22 de junio, y se trabajará las técnicas básicas de mesa, la introducción al torno, los conceptos básicos acerca de la cocción de piezas y el horno, se diseñará una pieza de libre elección y se introducirán las técnicas del rakú japonés.

Nuevas técnicas cerámicas. Será los viernes de 9.30 a 13.45 con Orlando Morán, desde el 2 de octubre al 18 de junio. Los contenidos comenzarán con la ampliación sobre técnicas cerámicas, introducción al torno, conceptos básicos acerca de la cocción de piezas y el horno, terra sigillata, cuerda seca y las técnicas del rakú japonés.

Nuevas Técnicas cerámicas (Perfeccionamiento)

Las clases serán los martes y jueves de 11.45 a 14.00 horas con Orlando Morán, del 6 de octubre al 22 de junio. El alumnado ampliará las técnicas cerámicas, la introducción al horno y los conceptos básicos acerca de la cocción, además de terra sigillata, la cuerda seca y el rakú japonés.

Acuarela para jóvenes

La profesora será Elena Milagros Luque Cuentas, y el curso será del 5 de octubre al 21 de junio de 18.00 a 20.00 horas. El contenido es amplio y comenzará con el concepto de qué es la acuarela, materiales, teoría del color, el agua, el pigmento, la acuarela húmeda sobre seca, y húmeda sobre húmeda. Posteriormente, se aprenderán las trasparencias, capas y degradados para pasar al impresionismo, neoimpresionismo/ puntillismo, fauvismo, cubismo, expresionismo, surrealimos, abstracción, y el pop art. El curso finalizará con una gran misión: la creación de una corriente propia.

Cerámica para jóvenes

Las clases serán los miércoles, de 18.00 a 21.00 horas con la profesora Covadonga Casado González., y comenzarán el 7 de octubre hasta el 16 de junio. El alumnado aprenderá desde los materiales y herramientas hasta las técnicas de construcción, decoración y acabados y el proceso cerámico.

El mundo del molde

El profesor Pablo Hugo Rozada impartirá la docencia los lunes y miércoles de 11.00 a 13.45 del 5 de octubre al 23 de junio. El contenido será, partiendo de Japón, llegar hasta el molde, para pasar a las técnicas decorativas, la cocción de piezas y el horno, la escultura de una forma deconstruida, y práctica de torno. Se avanzará en el diseño de una pieza de libre elección y en las técnicas del rakú japonés.

Técnicas escultóricas

Los martes y jueves, de 18.45 a 21.00 horas, desde el 6 de octubre al 22 de junio, el docente Pablo Hugo Rozada explicará otras técnicas de modelado en arcilla y el modelado directo en escayola. A partir de ahí, se abordará la escultura a partir de módulos, las técnicas escultóricas japonesas y otras técnicas decorativas. De ahí se pasará a las formas cerámicas tradicionales orientales para luego practicar con el torno y diseñar una pieza de libre elección, finalizando con las técnicas del rakú japonés.

Torno de iniciación

El profesor Orlando Morán impartirá las clases los lunes y miércoles de 18.45 a 21.00 horas, desde el 5 de octubre hasta el 23 de junio. El curso comenzará con una aproximación al torno cerámico, para luego pasar al centrado, las formas cerradas, las abiertas y la pieza de rakú.

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Torno de perfeccionamiento

Las clases serán los lunes y miércoles, de 16.30 a 18.45 horas con el docente Orlando Morán. El curso comenzará el 5 de octubre hasta el 23 de junio y se abordarán las formas cerradas, las abiertas, las asas, los pitorros y otros elementos decorativos, para acabar fabricando una pieza de rakú.