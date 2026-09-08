Habían montado un "supermercado de la droga" en su vivienda de Avilés, les pillaron y ahora se enfrentan a penas que suman 12 años de cárcel

La intensa lucha desarrollada por el Cuerpo Nacional de Policía el año pasado contra el tráfico de drogas en Avilés se saldó con varias operaciones que sirvieron para desarticular pisos de distribución de estupefacientes y numerosas detenciones.

Tres de los detenidos en una de esas operaciones se sentarán en la mañana de este miércoles en el banquillo de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias. Dos de ellos eran pareja, y suministraban al tercero para que vendiera droga en los circuitos ilegales. El Ministerio Fiscal solicita en conjunto 12 años de cárcel por tráfico de drogas.

Los hechos se remontan a septiembre de 2025. Según la Fiscalía, la pareja adquiría y posteriormente distribuía cocaína, heroína, hachís y marihuana, en su domicilio en Avilés, al que accedían los compradores durante breves períodos de tiempo con esa única finalidad.

La primera detención

El 24 de septiembre, sobre las 14:00 horas, agentes del Cuerpo Nacional de Policía interceptaron al hombre de la pareja tras observar que se subía a un vehículo que le estaba esperando en la calle Santo Ángel, en el barrio de El Pozón, y tras realizar un breve recogido, se bajó en la calle Padre Arintero. Los agentes vieron cómo en ese momento estaba guardando algo en el interior de una riñonera que llevaba consigo.

Al proceder a su detención, se descubrió que en ella llevaba tres fichas de hachís con un peso neto de 287,78 gramos; dos envoltorios de plástico con cocaína, con un peso neto de 1,57 gramos y una pureza del 75,4%, destinados a la venta a terceros, así como 145 euros distribuidos en cinco billetes de 20 euros, tres de 10 y tres de cinco, procedentes de transacciones anteriores, y un teléfono móvil.

Segunda detención y registro

Paralelamente a la detención de acusado, agentes del Cuerpo Nacional de Policía acudieron al domicilio que compartía con otra acusada, que en ese momento se encontraba acompañada de un comprador de heroína. Tras invitar a ambos a salir, los agentes detuvieron a la acusada y se procedió al registro del domicilio. En la vivienda se incautaron varios envoltorios con heroína que en conjunto pesaban 4,15 gramos y con una riqueza del 25,5% de su peso.

Además, había dos trozos de resina de cannabis con un peso neto de 10,96 gramos y otros dos envoltorios de papel conteniendo otros 1,65 gramos más de la misma sustancia. Y otro más de plástico cerrado con una cuerda trenzada multicolor que tenía 0,12 gramos de metadona.

A estas sustancias hay que añadir un quemador; una báscula de precisión; un cucharón quemado por la base y con restos de cocaína; dos botes de limpiador amoniaco; una bolsa de plástico conteniendo gomas pequeñas de cierre de distintos colores; una bolsa de plástico con cierre zip, conteniendo otras más pequeñas; cuatro navajas, una de ellas multiusos; dos cucharitas con restos de cocaína; un colador pequeño; un cortacutículas; una navaja; unas tijeras; recortes de plásticos en distintas formas, un cuenco; una tablet, un teléfono móvil y 35 euros repartidos en un billete de 20, uno de 10 y otro de cinco.

Valor en el mercado negro

Todas las sustancias intervenidas habrían alcanzado en el mercado un valor de 3.136,5 euros.

Ese mismo día se detuvo al tercer acusado, que autorizó la entrada y registro en su domicilio en Avilés, donde le fueron intervenidos 105,9 gramos de resina de cannabis, que el acusado pretendía vender y que le hubieran supuesto unos ingresos de 716,3 euros.

Solicitud de condenas

La Fiscalía considera que los dos primeros acusados son autores, cada uno de ellos, de un delito contra la salud pública referido a sustancias que causan grave daño a la salud en concurso de normas con un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de sustancias que no causan grave daño a la salud. En el caso del hombre concurre además la agravante de reincidencia.

El tercer acusado habría cometido, según el Ministerio Fiscal, un delito contra la salud pública, en la modalidad de sustancias que no causan grave daño a la salud.

Con todo ello, solicita, para el varón de la pareja seis años de prisión con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 9.000 euros, con 50 días de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

Para la acusada, cuatro años de cárcel, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 9.000 euros, con 50 días de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

Y para el tercer acusado, dos años de prisión con la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 1.400 euros, con 10 días de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.