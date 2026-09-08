"Una habitación propia" inicia un nuevo curso con mirada femenina

Revisar los momentos de la historia que originaron cambios desastrosos para la humanidad, donde las mujeres y los menores fueron las primeras víctimas. Ese es el principal objetivo del nuevo ciclo de "Una habitación propia", en el que se leerán y analizarán obras de Parinoush Saniee, Ebbaba Hameida, María Leitner y Herta Müller que denuncian los totalitarismos y la vulnerabilidad de mujeres y menores. Además, el club también celebrará los Premios Princesa con un encuentro sobre Julian Barnes (24 de septiembre) y el Día de las escritoras (19 de octubre). Todas las sesiones se celebrarán en el Palacio de Valdecarzana a las 17.30 horas.

Las integrantes del club de lectura "Una habitación propia", de la Casa de las Mujeres e impulsado por la Concejalía de Igualdad, inicia una nueva temporada con un lema que resume el objetivo de este primer cuatrimestre: “Sobre las Ideologías”. Arrancará el próximo lunes,14 de septiembre, con el análisis de “El libro de mi destino” (Parinoush Saniee), primera obra de las cuatro que se han programado para su lectura, análisis y debate. Los otros tres son, “Flores de papel” (Ebbaba Hameida), “Elisabeth, una muchacha hitleriana” (María Leitner), y “En tierras bajas” (Herta Müller).

La programación de este último cuatrimestre se completa con una sesión el 24 de septiembre en el marco de la celebración de los Premios Princesa de Asturias, para debatir en torno a la novela 'El loro de Flauvert', cuyo autor es Julián Barnes, Premio de las Letras de esta edición.

También se celebrará el Día de las escritoras, el 19 de octubre, programado por la Biblioteca Nacional, que se dedicará al Lyceum Club Femenino y a sus socias escritoras, para reivindicar su labor y legado literario.

“El libro de mi destino”, de Parinoush Saniee, es una novela traducida a 26 idiomas en la que se cuenta la historia de la joven Masumeh, a través de la que se retrató de la vida en Teherán desde antes de la revolución de 1979 (cuando fue derrocado el sha Mohammad Reza Pahlavi), hasta este siglo. Recorre así cinco décadas de historia iraní, mostrando cómo las conquistas personales pueden ser anuladas de un plumazo por un cambio de régimen. Será la protagonista el 14 de septiembre.

“Flores de papel”, es obra de Ebbaba Hameida, nacida en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, en Argelia, y en la actualidad periodista y miembro de la Junta Directiva de Reporteros Sin Fronteras España. En ella relata la crudeza del conflicto saharaui desde la perspectiva de tres generaciones de mujeres, transmitiendo de manera sublime sus pensamientos, emociones, sentimientos y contradicciones. Se analizará el 5 de octubre.

La periodista y escritora revolucionaria María Leitner es la autora de "Elisabeth, una muchacha hitleriana”, y la protagonista el encuentro el 16 de noviembre. De origen húngaro, pero naturalizada alemana, en su novela relata la historia de Elisabeth Weber, una joven berlinesa convencida de que Adolf Hitler representa la gran esperanza tanto para el pueblo alemán como para el mundo. A medida que se somete a ejercicios agotadores y a una disciplina estricta, se encuentra cara a cara con la auténtica esencia del nacionalsocialismo y el horror perpetrado por los nazis. Por esta razón, decide instigar una rebelión.

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La novelista, poeta y ensayista alemana de origen rumano Herta Müller protagoizará la actividad el 14 de diciembre con “En tierras bajas”. Premio Nobel de Literatura 2009, retrata la vida en un pequeño pueblo germano hablante y la corrupción, la intolerancia y la opresión que en él encuentra.