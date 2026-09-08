Las historietas se viven de cerca en Avilés con una nueva edición del festival del cómic: "Es un formato agradable que permite a los autores estar con el público"

"Es un festival con un formato pequeñito y recogido que resulta muy agradable, én el que estás cerca del público". Habla Bartolomé Seguí, historietista, y participante en el festival del cómic de Avilés, que ha comenzado este martes. Vidal Alonso, de Trasona, corrobora esa afirmación minutos después. Está al lado de Scott Kolins, mientras le firma un ejemplar de "Ojo de Halcón". "Llevo viniendo a este festival desde el principio, debo ser de los pocos", comenta este aficionado a las historietas, encantado con otra edición más de este festival "que mantiene su esencia". Ya ha comenzado la 31 edición en la Casa de Cultura, cuartel general de un festival que anima septiembre y que despide el verano cultural avilesino.

Dan las cinco y el festival queda inaugurado. El codirector de esta cita, Ángel de la Calle, es claro: "Estamos en un momento creativo vital, diferente y con nuevos públicos. Creativamente estamos en el mejor momento de la historia del cómic". Lo dice antes de subirse al estrado y presentar a los autores que en estos dáis de certamen hablarán de sus obras y firmarán ejemplares. Juni Ba, Danide, Pep Brocal, Scott Kolins, Joaquín López Cruces, Paulina Spucches, Bartolomé Seguí y Matthew Rosenberg fueron los primeros en salir a escena. Eso sí, no intervinieron porque el tiempo apremiaba y nada más saludar, Seguí abrió fuego con la charla inaugural, en la que repasó parte de su trayectoria.

Mientras, en el hall de la Casa de Cultura, autores y aficionados del cómic compartían espacio, risas, firmas y ejemplares. El barcelonés Danide es otro de los autores invitados: "Había estado en Avilés de turismo, pero es mi primera vez en las jornadas. Siempre me habían hablado superbién del festival, y cada vez que veía a Ángel (De la Calle) le pedía que me invitara". El propio Danide ya pudo comprobar el "buen rollo" con aficionados mientras le firmaba a Fernando García, de Lugones, varios ejemplares de la revista El Jueves, donde publica alguna que otra historieta. García lleva doce años asistiendo como público al festival. "Vengo porque hay una gran cantidad de autores de calidad todos los años: desde noveles, que empiezan, hasta profesionales consolidados, auténticos cracks del tebeo", afirma el sierense, que se ha marcado dos objetivos para esta edición, firmas de Danide y de Juni Ba. Y en menos de media hora ya tenía ambas.

El avilesino Mauro Arias lleva desde que tenía 16 como lector empedernido de tebeos. "Hoy vengo por dos razones: por la organización, que merece el apoyo cercano de los fans para seguir adelante, y porque hay autores de gran renombre. Además, aprovecharemos este primer día para intentar conseguir algún autógrafo sin tener que hacer colas tan largas", señala este aficionado a las historietas, que comparte espacio con algunos de sus ídolos, como es el caso del estadounidense Matthew Rosenberg

"Estas jornadas son una ventana estupenda para editoriales, autores independientes y autopublicados; una maravilla", abunda Fernando García, que conversa con Danide, un dibujante que confiesa: "El hecho de dedicarme al cómic viene de una pulsión infantil y sentía que quería hacer eso. Como lenguaje es maravilloso e inabarcable, porque combina texto e imagen de forma dual: puedes leer el texto y ver la imagen, o leer la imagen y mirar el texto".

Otra de las personalidades del festival es Paulina Spucches, que este martes le tocó ser la única chica de la mesa: "La paridad en cualquier medio es un proceso en desarrollo". Detalla que apenas lleva un año en España después de centrarse en el mercado francés. "Veo un mundo en constante crecimiento, con cada vez más variedad de autores y autoras", apunta para después reflexionar sobre el cómic en sí: "Es un arte maravilloso por la unión entre palabras e imágenes y tiene un componente cinematográfico, pero con la particularidad de que el propio lector es un actor activo que maneja el ritmo del tiempo e incluso recrea en su mente el sonido o la atmósfera de la historia".

Manuel Suárez es un apasionado de los cómics. "Leo tebeos desde que tengo uso de razón, desde aquellos volúmenes de Lucky Luke, Tintín, Astérix hasta hoy y tengo que decirlo, es un arte que ha envejecido muy bien", expresa mientras busca nuevos ejemplares para sumar a su colección. Cuenta eso con una obra en sus manos, "Inframundo", que es una novela gráfica hecha por Pep Brocal, otro de los participantes en el festival y uno de los asistentes a la inauguración. Suárez está en la carpa instalada en el exterior de la Casa de Cultura y haciendo tiempo para escuchar, precisamente, a Brocal, que habló justo después de Danide.

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El senegalés Juni Ba fue el encargado de cerrar el ciclo de charlas coloquio del primer día de festival, antes de la sesión de firmas en la que no solo participaron los ponentes de este martes. "Contamos con autores que merecen la pena, espero que os entusiasmen tanto como a nosotros", expresó Ángel de la Calle, que en la presentación no dudó en afirmar que la lluvia no es capaz de frenar esta nueva edición del cómic de Avilés: "Seguirán llegando aviones, trenes y autocares (con autores y participantes)".