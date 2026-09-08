Nuevo hito de Windar: instalados los 95 colosos fabricados en Avilés en uno de los mayores parques eólicos marinos del mundo

El «East Anglia Three», en el mar del Norte, será el mayor parque eólico marino construido por Scottish Power, filial de Iberdrola, en colaboración con Masdar, y uno de los más grandes del mundo. Y es, además, el escenario de un nuevo hito de Windar Renovables. Ha finalizado la instalación de los 95 colosos fabricados en Avilés, los gigantescos cilindros amarillos que se pudieron ver durante meses en el muelle de Valliniello del Puerto de Avilés. Son las piezas de transición (TP), que servirán para unir el monopilote o jacket con el fuste del aerogenerador. Este éxito se suma al conseguido con la fabricación de 5.000 tramos de torres eólicas en el medio centenar de proyectos completados desde 2013 en Brasil.

El megaparque offshore se ubica frente a la costa de Norfolk (Inglaterra), con una capacidad de 1.400 megavatios (MW). La previsión es que pueda entrar en servicio a finales de año, con capacidad para abastecer el equivalente a 1,3 millones de hogares.

Dimensiones colosales

El inicio de la construcción de este parque ya supuso un récord en la industria eólica marina: estas cimentaciones son las más grandes instaladas en Europa desde un buque autoelevable. Y es que las dimensiones son colosales. Cada uno de los 95 TP fabricados en Avilés mide 20 metros de altura, 8 de diámetro y más de 400 toneladas de peso cada una. Y cada uno de los monopilotes (fabricados en las instalaciones de Windar y Navantia Seanergies en Fene) pesa entre 1.200 y 1.800 toneladas, con una altura de entre 67 y 84 metros y un diámetro de hasta 10,6 metros.

Colosos de Windar en el muelle de Valliniello, en el Puerto de Avilés, en una imagen de archivo. / Luisma Murias / Luisma Murias

El «East Anglia Three» forma parte del proyecto «East Anglia Hub». Este parque eólico marino ocupa un área de aproximadamente 305 kilómetros cuadrados, el equivalente, aproximado a casi 43.000 campos de fútbol. La punta de las turbinas alcanzan los 262 metros de altura, con un diámetro del rotor supera los 230 metros. El proyecto incluye una estación convertidora marina y hasta cuatro cables submarinos de exportación para transmitir electricidad desde las plataformas marinas hasta la costa. Se prevé que una vez que entre en servicio, funcionará durante 25 años.

La instalación de los 95 gigantes construidos en Avilés pone broche a una etapa de intensa actividad en la eólica marina a la que Donald Trump puso punto y final con su llegada a la Casa Blanca. De hecho, según se ha publicado en medios estadounidenses y especializados, el Ejecutivo lleva gastados aproximadamente 3.900 millones de dólares para que las empresas rescindan 12 contratos de arrendamiento para parques eólicos marinos.

Entre las compañías afectadas figuran Iberdrola y su filial Scottish Power y, por aquello del «efecto mariposa», también Windar Renovables, que incluía en su cartera de proyectos parques eólicos marinos como New England Wind 1 y 2, valorados en más de 8.000 millones de dólares. La excusa de Trump es proteger la pesca y la fauna marina. La realidad es que favorece las clásicas explotaciones de petróleo y gas, que le aporta mayores beneficios.

Por si esto fuera poco, está la competencia de China, que consigue introducir su acero a través de países como Turquía, donde se transforma para penetrar en la Unión Europea sin abonar aranceles y con precios más bajos que sus competidores europeos.

La apuesta de Windar

Todas estas dificultades han provocado que la multinacional de origen avilesino haya tenido que realizar numerosos ajustes, también de personal, para afrontar la tempestad que se le ha venido encima. Pero lejos de amedrentarse, sigue adelante con sus proyectos para estar preparada cuando llegue la calma y se recupere el mercado eólico. En ese escenario se sitúa la macroplanta ubicada en la margen derecha de la ría de Avilés, en la que avanzan a buen ritmo las obras de demolición de las antiguas instalaciones de Alcoa.

La compañía ha conseguido una prórroga de un año, hasta 2027, para iniciar las construcciones auxiliares y la adaptación del conjunto de las instalaciones, desde el edificio de oficinas hasta el último metro de las naves, que se adecuarán en su mayoría para acoger la fabricación de torres gigantes y los monopilotes XXL para turbinas de última generación. La inversión superará los 130 millones de inversión y se prevé que se puedan llegar a crear 600 nuevos puestos de trabajo, además de 200 calculados para la industria auxiliar.

Se habilitarán líneas de producción de monopilotes de entre 10 y 12,5 metros de diámetro cada una, una longitud de hasta 130 metros y un peso máximo aproximado de 3.500 toneladas. La capacidad máxima de producción sería de entre 100 y 120 monopilotes al año.

Proyectos en Polonia

Además, Windar continúa adelante en Polonia, con dos proyectos industriales estratégicos enfocados en la fabricación de torres para energía eólica, uno para la marina y otro para la terrestre. La construcción de ambas instalaciones fabriles está avanzada.

Una de las plantas industriales está situada en el puerto de Szczecin, en la que se fabricarán torres XXL para parques eólicos marinos. Abarca una extensión de 17 hectáreas, con una inversión estimada de unos 150 millones de euros, y su cartera de pedidos se centra en los mercados del mar Báltico y del Norte. La primera piedra se colocó el 28 de mayo de 2025 y prevé iniciar su producción este año.

La otra planta polaca se ubica en Legnica, con una superficie de 70.000 metros cuadrados para producir 200 torres al año destinadas a Europa Central, con especial atención a Polonia y Alemania. La inversión en este caso rondaría los 50 millones de euros.

Así pues, la apuesta de Windar Renovables se presenta diversificada, repartiendo la carga técnica entre piezas de transición en Avilés, integración naval de jackets en Fene en su alianza estratégica con Navantia, y supertorres offshore con acceso al Báltico en Polonia.